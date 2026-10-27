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Son 5 yılın 5 katını aştı! 8 bini aşkın tutuklama, bin 741 operasyon, Türkiye’ye suçlu iadelerinde rekor seviye

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Suç şebekelerinin alanlarını daraltmaya devam edeceklerini vurgulayan İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, bu yıl 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirildiğini, 8 bini aşkın şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İadelerde son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaşıldığını söyleyen Bakan Çiftçi “Haramiler şunu iyi bilsin. Hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz” dedi.

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, organize suç örgütleri ve çetelere nefes aldırmayacaklarını vurgulayarak, düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

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8 BİNİ AŞKIN TUTUKLAMA

“Göreve başladığımız ilk günden itibaren önceliklerimizin başına koyduğumuz yeni nesil organize suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” diye vurgulayan Bakan Çiftçi “Bu yıl içerisinde 625 organize suç örgütüne yönelik bin 741 operasyon gerçekleştirdik. 8 bini aşkın şüphelinin tutuklanmasını sağladık. Yurt dışından gerçekleştirdiğimiz iadelerde ise son 5 yılın ortalamasının 5-6 katını aşan seviyelere ulaştık” dedi.

Son 5 yılın 5 katını aştı! 8 bini aşkın tutuklama, bin 741 operasyon, Türkiye’ye suçlu iadelerinde rekor seviye
Başlık ResmiSon 5 yılın 5 katını aştı! 8 bini aşkın tutuklama, bin 741 operasyon, Türkiye’ye suçlu iadelerinde rekor seviye

“HİÇBİR SUÇ ÖRGÜTÜ DEVLETE MEYDAN OKUYAMAZ”

Suç şebekelerinin alanlarını daha da daraltacaklarını belirten Bakan Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

Vatandaştan tehditle haraç isteme cüretinde bulunan haramiler şunu iyi bilsin: Bu ülkede kimse kendini hukukun üstünde göremez, hiçbir suç örgütü devlete meydan okuyamaz. Kaçanları da saklananları da bulur, adalete teslim ederiz! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suç örgütlerine hareket alanı bırakmayan ve milletimizin huzurunu esas alan güvenlik anlayışımızla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Son 5 yılın 5 katını aştı! 8 bini aşkın tutuklama, bin 741 operasyon, Türkiye’ye suçlu iadelerinde rekor seviye
Başlık ResmiSon 5 yılın 5 katını aştı! 8 bini aşkın tutuklama, bin 741 operasyon, Türkiye’ye suçlu iadelerinde rekor seviye

8 ÜLKEDEN 63 İADE

Bakan Çiftçi dün yaptığı açıklamada ise son 1 ayda 8 ülkeden Türkiye’ye 63 şüphelinin iade edildiğini açıklamıştı.

Bakan Çiftçi “Sınır ötesi kapan daralıyor! Güvenlik diplomasimizle kurduğumuz güçlü iş birliği ağı, sahada sonuçlarını veriyor. Son bir ayda, 33’ü kırmızı bültenle, 30’u ulusal seviyede aranan 63 şahsı 8 ülkeden Türkiye'mize getirdik. Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar” demişti.

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