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Son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 500 ürün ele geçirildi! Vatandaş şikayet etti, market mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 500 ürün ele geçirildi! Vatandaş şikayet etti, market mühürlendi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir markette vatandaşın şikayeti üzerine denetim yapıldı. Zabıta ekipleri, denetimde 2 bin 500 ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Söz konusu ürünler imha edilirken, daha önce de tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi.

Kocaeli Derince'de yaşayan bir vatandaş, Dumlupınar Mahallesi'ndeki marketten satın aldığı ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ederek, durumu Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi.

Son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 500 ürün ele geçirildi! Vatandaş şikayet etti, market mühürlendi - 1. Resim

TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

İhbar üzerine markete giden zabıta ekipleri, raflarda 2 bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti. Söz konusu ürünler imha edilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı ve market mühürlendi.

AYNI MARKETTE İKİNCİ SKANDAL

Öte yandan ihbarda bulunan vatandaşın, aynı marketten daha önce de son kullanma tarihi geçmiş bir ürün satın aldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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