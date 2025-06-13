Son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 500 ürün ele geçirildi! Vatandaş şikayet etti, market mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Haziran 2025 16:09 - Güncelleme: 13 Haziran 2025 16:19 - Güncelleme:

Kocaeli'nin Derince ilçesindeki bir markette vatandaşın şikayeti üzerine denetim yapıldı. Zabıta ekipleri, denetimde 2 bin 500 ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Söz konusu ürünler imha edilirken, daha önce de tarihi geçmiş ürün satan market mühürlendi.

Kocaeli Derince'de yaşayan bir vatandaş, Dumlupınar Mahallesi'ndeki marketten satın aldığı ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini fark ederek, durumu Derince Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ İhbar üzerine markete giden zabıta ekipleri, raflarda 2 bin 500 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün bulunduğunu tespit etti. Söz konusu ürünler imha edilirken, işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı ve market mühürlendi. AYNI MARKETTE İKİNCİ SKANDAL Öte yandan ihbarda bulunan vatandaşın, aynı marketten daha önce de son kullanma tarihi geçmiş bir ürün satın aldığı öğrenildi. İlgili Haber Fark edilmese vatandaş yiyecekti! Son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 700 ürün ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gökhan Karataş