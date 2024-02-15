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    • Soruşturma tamamlandı! Adnan Oktar'a 43,5 yıla kadar hapis talebi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adnan Oktar, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve örgüte avukatlar aracılığıyla üye kazandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Oktar'ın 43,5 yıla kadar hapsi istendi.

    Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ettiği ve avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı iddiasıyla örgütün 'güncel yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede aralarında Oktar'ın da bulunduğu 20 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

    İddianamede, şüpheli Oktar'ın diğer örgüt yöneticileri Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, talimatlarının cezaevi dışında yayılmasını sağladığı, bunu yaparken de özellikle diğer örgüt yöneticileri vasıtasıyla yargılamanın kumpas olduğuna ilişkin kamuoyu oluşturma ve siyasi lobi desteğini alma faaliyetlerine giriştiği belirtildi.

    Şüpheli Oktar’ın ceza alan ve cezaevinde bulunan örgüt üyeleriyle mektup ve avukatlar aracılığıyla iletişim kurduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin etkin pişman olmak isteyen örgüt üyelerini engellemeye çalıştığı, özellikle içeride ve dışarıda bulunan örgüt üyeleri üzerindeki etkinliğini devam ettirmeye çalıştığı iddia edildi.

    15 GÜNDE 200 AVUKATLA OLAĞANDIŞI GÖRÜŞME

    Hazırlanan iddianamede, şüpheli Oktar’ın cezaevinde kaldığı dönemde özellikle 15 gün gibi kısa sürede yaklaşık 200 avukat ile görüşerek olağan akışa uygun olmayan şekilde hukuki yardım adı altında görüşmeler gerçekleştirdiği ve bu görüşmelerinde örgüte üye kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.

    Soruşturma tamamlandı! Adnan Oktar'a 43,5 yıla kadar hapis talebi

    43,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

    Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçundan 5’er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması, ayrıca örgüt üyelerinin örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği bütün suçlardan dolayı fail olarak cezalandırılması talep edildi.

    Şüphelilerin bu çerçevede ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’ suçundan 10,5’ar yıldan 31,5’ar yıla kadar hapis cezası olmak üzere toplamda 15,5’ar yıldan 43,5’ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

    İddianamede, diğer 17 şüphelinin ise ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘örgüte yardım’ ve ‘örgütün veya amacının propagandasını yapma’ gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

    Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Haberler > Gündem > Soruşturma tamamlandı! Adnan Oktar'a 43,5 yıla kadar hapis talebi
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