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Türkiye Bingöl'deki bıçaklı dehşeti konuşuyor: Katliamdan 5 gün önce cezaevinden çıkmış

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Gündem Haberleri

Bingöl'de uyuşturucu bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun ailesinin talebi üzerine hastaneye yatırıldığı, madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluk geçmişi olan zanlının firar ettiği öğrenildi. Zazaoğlu'nun iki hırsızlık suçundan 11 Haziran'da cezaevine girdiği katliamdan 5 gün önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Dün Bingöl'deki bıçaklı dehşet ülke gündemine oturdu. Bahçelievler Mahallesi Eski Hal mevkiinde 19 yaşındaki Emir Can Zazaoğlu bir kişiyle tartıştı. 

Tartışma büyüdü, Zazaoğlu cinnet geçirerek bıçakla önüne gelene saldırmaya başladı ve 9 kişiyi vahşice bıçakladı. Olayda 4 kişi hayatını kaybetti. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen Zazaoğlu hakkında çarpıcı detaylar sosyal medyada gündem oldu.

19 YAŞINDA SUÇ MAKİNESİ OLMUŞ

Madde bağımlısı şahsın ailesinin defalarca kez hastaneye dilekçe verdiği son olarak, 28 Kasım 2023 tarihinde Sulh mahkemesine çocuklarının Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılması için talepte bulundukları öğrenildi. Ailenin talebi üzerine mahkeme aynı gün kolluk kuvvetlerince şahsın alınmasını ve ön rapor verilmesi için Bingöl Devlet Hastanesi’ne getirilmesi talep ediyor.

HASTANEDEN FİRAR ETMİŞ

Bunun üzerine hastanede şahsın madde bağımlısı, manik atak ve bipolar bozukluğu geçmişi olduğu ve Elazığ’da tedavi edilmesi gerektiğini bildiriyor. Şahıs, yine aynı gün Elazığ’a sevk ediliyor ancak bir sonraki gün, yani 30 Kasım 2023 günü Elazığ Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi’nden firar ediyor.

Şahıs, Mayıs ve Haziran 2024’te ayında gerçekleştirdiği hırsızlık suçundan dolayı 11 Haziran’da yakalanarak tutuklandığı ve 19 Temmuz 2024’te cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

3 GÜNDE 4 KİŞİYİ KATLETTİ

Zazaoğlu'nun avukatının acil tedavi edilmesi gerektiği talebiyle, şüphelinin serbest kalmasını istediği ve bir ay cezaevinde kalan katil zanlısının, katliamdan 3 gün önce serbest kaldığı ileri sürüldü.

Serbest kalan bağımlının, uyuşturucu kullandıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirdiği belirtildi.

 

Düzenleyen:  - Gündem
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