Sosyal medyada gündem olmuştu... İlber Ortaylı'nın söylediği iddia edilen o sözlere yalanlama

23 Ocak 2024 14:00 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 14:25

Türkiye, 3 gün önce önemli bir isme ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Afrikalı göçmenlerin ele alındığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Meloni'ye İstanbul gezisi sırasında eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı bir televizyon programındaki, "Afrikalı göçmenler İtalya ile bize gelecekmiş" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan iddiaya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden resmi açıklama geldi.

'İLBER ORTAYLI DEDİ' İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Açıklamada İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının tespit edildiği belirtildi.

İlbet Ortaylı'nın "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği vurgulandığı, bu ifadenin Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesi olduğu kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş.' dedi" iddiası doğru değildir.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma hatta görüşme dahi söz konusu olmamıştır.

İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya’nın sağ koalisyon hükümetine yakın Il Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığı belirlenmiştir.

Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığı tespit edilmiştir.

Meloni’ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir.

Prof. Dr. İlber Ortaylı

Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır.

Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan "Faşist Meloni" ve "Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği" yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."