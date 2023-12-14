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    Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 kişi gözaltına alındı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Sosyal Medya, Fenomen, Tiktok

    İstanbul’da sosyal medyada müstehcen içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen 5'i kadın 6 şüpheli, gözaltına alındı.

    Emniyet ekipleri sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak TikTok, X gibi sosyal medya hesapları üzerinden, müstehcen ve pornografik içerik yayın yapan ve sosyal medya fenomeni olduklarını iddia eden 6 kişiye operasyon düzenlendi.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan ve çeşitli görüntüler paylaşanlara yönelik çalışma başlattı.

    Şüphelilerin adreslerini belirleyen ekipler, K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y. ve N.G'yi gözaltına aldı.

    Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 kişi gözaltına alındı

    ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

    Haklarında "müstehcenlik" gerekçesiyle işlem yapılan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, 2 zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

    Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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