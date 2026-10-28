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Sosyal medyada paylaştı bedeli ağır oldu! Hız ihlali yapan sürücüye 25 bin lira ceza

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İzmir'de yaptığı hız ihlalini sosyal medya üzerinden paylaşan sürücünün hareketi cezasız kalmadı. Trafiği tehlikeye atan sürücünün 187 kilometre hızla ilerlediğine dair görüntüler sonrası ekipler harekete geçti. Sürücüye, kural ihlalini özendirme suçundan 25 bin lira ceza kesildi.

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İzmir'de bir sürücünün hız ihlali görüntüsünü sosyal medyada paylaşan kişiye, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte bir otomobilin 187 kilometre hızla ilerlediğine dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yürütüldü.

Sosyal medyada paylaştı bedeli ağır oldu! Hız ihlali yapan sürücüye 25 bin lira ceza
Başlık ResmiSosyal medyada paylaştı bedeli ağır oldu! Hız ihlali yapan sürücüye 25 bin lira ceza

ÖZENDİRMEKTEN CEZA YEDİ

Bu kapsamda görüntüleri paylaşan kişinin S.K. (27) olduğu belirlendi.

S.K'ye trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri alenen yaymak suçundan 25 bin lira idari para cezası uygulandı.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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