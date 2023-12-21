Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Sosyal medyadan tatil dolandırıcılığı yapanlar yandı!

    Sosyal medyadan tatil ilanıyla dolandırıcılık yapan şahsa 4 yıl 4 ay 2 gün hapis cezası verildi.

    Sosyal medyadan tatil dolandırıcılığı yapanlar yandı!
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Samsun'da Instagram hesabına verdiği tatil ilanı ile bir kişinin parasını alarak dolandıran şahıs yargılandığı mahkemece 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

    Samsun'da ikamet eden T.Ö., sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan gördüğü tatil ilanı üzerine ilanı veren A.K. ile telefonla görüşüp 5 gece 6 gün için fiyatta anlaştı.

    A.K.'ye farklı havalelerle toplam 49 bin 600 lira para gönderen T.Ö. bir daha şahsın telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp şikayetçi oldu. A.K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

    Davanın son duruşmasında A.K. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve ayrıca 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!
    Oynat

    Tefecilerin Seçil Erzan'ı boş araziye götürüp tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı!

    Futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da aralarında bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor. Seçil Erzan'ın tefeciler tarafından boş arazide tehdit edildiği anlara ilişkin görüntüler şaşırttı.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    InternetDolandırıcılık
    Haberler > Gündem > Sosyal medyadan tatil dolandırıcılığı yapanlar yandı!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...