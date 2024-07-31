Söylentileri kaldıramayan baba not bırakıp evi terk etti, cesedi deniz dibinde bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası 55 yaşındaki Bayram Ali Koç, evine gelen misafirlerin kendisi hakkında kötü konuşması üzerine ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ve arkasında sadece ses kaydı bırakan adam, Adakule yakınlarında denizin dibinde ölü vaziyette bulundu. Koç, kızlarına bıraktığı sesli notta “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” diyordu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası 55 yaşındaki Bayram Ali Koç, edinilen bilgiye göre evine gelen misafirlerin kendisi hakkında kötü konuştuğunu duyunca evi terk etti.

CESEDİ DENİZİN DİBİNDE BULUNDU

Evden ayrıldığı günden itibaren 4 gün boyunca aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan baba, Adakule yakınlarında denizin dibinde boynuna taş bağlı vaziyette ölü bulundu.

ARKASINDA SES KAYDI BIRAKTI

Koç'un; kızlarının cep telefonuna “Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın” şeklinde ses kaydı atması üzerine, 3 kız çocuğu babanın intihar ettiği düşünülüyor.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile Koç'un cenazesi deniz dibinden çıkarılırken, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.