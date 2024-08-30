Su Ürünleri Av Sezonu yarın başlıyor! Balıkçılar 'vira bismillah' diyecek
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışı yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da yapacaklarını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışına ilişkin bilgi verdi.
Geri sayımın başladığını belirten Yumaklı, "2024-2025 yılı Su Ürünleri Av Sezonu açılışını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın akşam İstanbul'da gerçekleştireceğiz. 'Vira Bismillah' diyerek dualarla Mavi Vatan'a uğurlayacağımız tüm balıkçı reislerimize bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı