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Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şahıs yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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