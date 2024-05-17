Suç örgütü lideri lüks villada yakalandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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Gaziantep’te polis ekipleri tarafından suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüphelinin kaldıkları lüks villaya operasyon düzenledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan aranan örgüt lideri ile aranan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı