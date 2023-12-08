Süleyman Soylu'nun acı günü
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski İçişleri Bakanı Soylu'nun yengesi hayatını kaybetti. Soylu, merhumenin Bafra'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.
AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun acı günü... Bir önceki kabinede İçişleri Bakanlığı yapan Soylu'nun yengesini kaybetti.
BAFRA'DAKİ CENAZE TÖRENİNE KATILDI
Samsun'un Bafra ilçesinde vefat eden dayısının hanımı Havva Reis’in cenazesine katıldı. Soylu’yu cenazede Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir yalnız bırakmadı.
AİLE KABRİSTANLIĞINA DEFNEDİLDİ
Havva Reis’in cenazesi Darboğaz Mahallesi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
DEMİR'DEN TAZİYE MESAJI
cenaze sonrası paylaşım yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önceki dönem İçişleri Bakanımız İstanbul Milletvekilimiz Süleyman Soylu’nun vefat eden kıymetli yengesi Havva Reis’e Allah’tan rahmet; bakanımız, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Son yolculuğuna uğurladığımız büyüğümüzün mekanı cennet, makamı âli olsun” ifadelerini kullandı.