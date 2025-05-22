Suriye tarihinde bir ilk! O ülkeyle daha önce resmi anlaşma yapılmamıştı

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor. Süreç devam ederken, ülke tarihinde de bir ilke imza atıldı. Suriye, Çin ile tarihindeki ilk resmi ekonomik iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Suriye'de 8 Aralık'ta gerçekleşen tarihi operasyon sonucunda Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana, terörle mücadele ve ekonomik anlamda toparlanma süreci yaşanıyor.

SURİYE TARİHİNDE BİR İLK

Suriye, Çin ile tarihindeki ilk resmi ekonomik iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Al Arabiya'dan edinilen bilgilere göre, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi ile Çin merkezli AOJ-TECHNOLOGY şirketi arasında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında, Çinli yatırımcılar Homs'taki Hasiyah sanayi bölgesi ile Şam yakınlarındaki Adra serbest bölgesine yatırım yapacak.

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Anlaşma, Şam’daki resmi temaslar sırasında Çin heyetiyle yapılan görüşmede duyuruldu. Suriye tarafı, özellikle liman altyapısı, demiryolu sistemleri ve lojistik merkezlerin geliştirilmesi alanlarında Çinli firmalara kapsamlı yatırım fırsatları sundu.

SERBEST BÖLGELERDE ODAK ULAŞTIRMA VE İHRACAT

Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Qutaiba Badawi, Çin heyetine yaptığı sunumda, ülkenin serbest bölgelerinde lojistik ve ihracat odaklı projelere özel teşvikler sunulduğunu ve bu alanların yatırımcılar için cazip hale getirildiğini vurguladı.

Toplantıya katılan Çinli AOJ-TECHNOLOGY Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Zhou Lijiang, Çin’in Suriye’de özellikle ulaştırma altyapısı ve sanayi entegrasyonu alanlarında yatırım yapmayı planladığını belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, taraflar uzun vadeli iş birliğini güçlendirmek ve bölgesel ekonomik entegrasyona katkı sunmak üzere görüşmelere devam edecek.