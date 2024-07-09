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Suriye uyruklu adam sokak ortasında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meram, Konya, Suriye, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’da 69 yaşındaki yaşlı adam sokak ortasında ölü bulundu. Cesedin Suriye uyruklu Talib El Sayel’e ait olduğu tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Feci olay, saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Kurtdereli Sokak’ta meydana geldi. 

YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 

Suriye uyruklu adam sokak ortasında ölü bulundu - 1. Resim

KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın 69 yaşında Suriye uyruklu Talib El Sayel olduğu tespit edildi. Ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Talib El Sayel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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