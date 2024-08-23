Suriyelilere noter üzerinden ikamet izni mi veriliyor? Bakanlıktan yalanlama geldi

İçişleri Bakanlığı "Suriyelilere noter üzerinden ikamet izni mi veriliyor?" iddialarına yönelik açıklama geldi. Bakanlık, "Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır" diyerek söz konusu iddiaları yalanladı.

İçişleri Bakanlığı, "noterlikler üzerinden sığınmacıların işlemlerinin yapıldığına" ilişkin iddialara cevap verdi. Bakanlık, Türkiye’de bulunan Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemlerin noterlikler üzerinden yapıldığını açıkladı.

SURİYELİLERE NOTER ÜZERİNDEN İKAMET Mİ VERİLİYOR?

İçişleri Bakanlığının, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizdeki geçici koruma altındaki Suriyeliler ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılarla ilgili işlemler noterlikler üzerinden yapılmamaktadır. İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür. Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır. Ancak kimi çevreler dezenformasyon yaparak gerçekleri çarpıtmaya devam ediyor. Tüm bu algı çalışmalarına karşı aziz milletimizi doğru bir şekilde bilgilendirmeyi sürdüreceğiz."

GÖÇ İDARESİ AÇIKLAMA GETİRDİ

Söz konusu iddialara yönelik Göç İdaresi Başkanlığı da açıklama yaptı. Göç İdaresi Başkanlığı, Türkiye Noterler Birliği arasında imzalanan protokole ilişkin bazı internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sözlerinin çarpıtılarak servis edildiği haberlere ilişkin açıklama yapma ihtiyacının ortaya çıktığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya'nın katıldığı bir televizyon programında ikamet izni başvurularının noterlikler üzerinden yapılabildiğini aktardığına işaret edilen açıklamada, "İkamet izni, bilimsel araştırma amacıyla gelecekler, ticari bağlantı veya iş kuracaklar, eğitim ve turizm amacıyla gelenler ile Türk vatandaşıyla evli olanlar gibi yabancıların talep ettiği bir hukuki statüdür. Türkiye Noterler Birliği ile gerçekleştirilen bahse konu protokol de sadece belirtilen amaçlarla ülkemize gelen yabancıların ikamet izni başvuru süreçlerini kapsamaktadır." bilgisi paylaşıldı.