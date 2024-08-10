Suriye'nin kuzeyinde teröre ağır darbe! 12 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

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MSB, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 12 PKK/YPG’li teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadelerine yer verildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI!

Bölgede teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla süreceğinin vurgulandığı açıklamada "Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz! Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!" sözleri kullanıldı.