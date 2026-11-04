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Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu günler sonra başlıyor

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Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu günler sonra başlıyor
Başlık ResmiSürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu günler sonra başlıyor

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe giriyor. 15 Nisan 2027’ye kadar sürecek uygulama öncesinde servislerde yoğunluk başlarken, cezai işlemle karşılaşmak istemeyen sürücülerin hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor.

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Şehirler arası karayollarında güvenli ulaşımın sağlanması ve kış şartlarından kaynaklanan trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen zorunlu kış lastiği dönemi başlıyor.

15 Kasım'da başlayıp 15 Nisan 2027'de sona erecek uygulama, yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçları kapsıyor.

Özel otomobiller için yasal bir zorunluluk bulunmasa da uzmanlar can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanımını öneriyor.

Sürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu günler sonra başlıyor
Başlık ResmiSürücüler dikkat! Kış lastiği zorunluluğu günler sonra başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen konuya ilişkin genelge, kısa süre içinde 81 il valiliğine gönderilerek sahada uygulamaya geçilecek.

Zorunluluğa uymayan ticari araç işletmelerine ise idari para cezası kesilecek.

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ÜCRETLER BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Yağışların etkisini göstermesiyle birlikte sanayi siteleri ve oto servislerinde lastik değişim yoğunluğu tavan yaptı.

Jant ebadına göre belirlenmiş güncel sökme-takma işçilik ücretleri şu şekilde sıralanıyor:

  • Jant BoyutuFiyat
    13, 14 ve 15 inç1.500 TL
    16 ve 17 inç1.750 TL
    18 inç2.000 TL
    19 inç2.250 TL
    20 inç2.500 TL
    21 inç3.000 TL

Yazlık lastiklerini muhafaza ettirmek isteyen araç sahipleri için sunulan "lastik oteli" hizmeti ise değişim ücretleriyle aynı tarifeden fiyatlandırılıyor.

Trafik kazalarının önlenmesinde araç lastiklerinin hayati bir rol üstlendiğini vurgulayan uzmanlar, hava sıcaklığının 7 derece ve altına indiği durumlarda sertleşen yaz lastiklerinin tutunma kaybına yol açtığına dikkat çekiyor.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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