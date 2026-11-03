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Ekonomi

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

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2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar
Başlık Resmi2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Trafik cezalarında yeni yılın muhtemel tutarları şekilleniyor. Cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 yükselecek. Bu hesapla kırmızı ışık ihlalinin başlangıç cezası 6.391 TL’ye, makas atmanın cezası 115.047 TL’ye, drift yapmanın cezası ise 178.962 TL’ye ulaşıyor. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230.000 TL’ye çıkıyor. İşte kalem kalem 2027 yılı muhtemel trafik cezaları…

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranı da belli oldu.

2026 yılında yüzde 25,49 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2027 yılında yüzde 27,83 olarak uygulanacak.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle kesin oran, ilgili karar ve tebliğlerin yayımlanmasıyla belli olacak.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle trafik cezalarına yapılacak artışlar da gündeme geldi.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar
Başlık Resmi2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

Mevzuatta farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeniden değerleme oranına tabi idari para cezaları yüzde 27,83 artacak.

Güncel 2026 ceza rehberi ve yıl içinde yürürlüğe giren düzenlemeler esas alınarak hazırlanan karşılaştırma, hem yaygın trafik ihlallerini hem de yerleşim yeri içinde ve dışında uygulanan hız cezalarını kapsıyor.

Trafik ihlali2026 güncel cezası2027 muhtemel cezası
Kırmızı ışıkta geçmek — ilk ihlal5.000 TL6.391 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak — ilk ihlal5.000 TL6.391 TL
Kask takmamak — ilk ihlal2.500 TL3.195 TL
Yasak yere park etmek — temel park ihlalleri1.246 TL1.592 TL
Muayenesi yapılmamış aracı trafiğe çıkarmak2.719 TL3.475 TL
Geçme kurallarına uymamak veya geçmenin yasak olduğu yerde araç geçmek2.719 TL3.475 TL
İşaretlerle belirlenmiş yaya veya okul geçidinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek5.662 TL7.237 TL
İzin verilen durumlar dışında emniyet şeridini veya banketi kullanmak20.000 TL25.566 TL
Tescilli aracı plakasız kullanmak — ilk ihlal46.000 TL58.801 TL
Trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atmak90.000 TL115.047 TL
Drift yapmak140.000 TL178.962 TL
Sahte plaka takmak veya kullanmak — ilk ihlal140.000 TL178.962 TL
Yasal alkol sınırını aşarak araç kullanmak — ilk ihlal25.000 TL31.957 TL
Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak200.000 TL255.660 TL
Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya başka aracı ısrarla takip etmek180.000 TL230.094 TL

HIZ SINIRINI AŞMA CEZALARI

Hız cezalarında, belirlenen sınırın kaç kilometre/saat aşıldığı ve ihlalin yerleşim yeri içinde mi dışında mı gerçekleştiği esas alınıyor. Güncel sistemdeki dokuz ceza kademesine yüzde 27,83 artış uygulandığında en düşük tutar 2.556 TL, en yüksek tutar ise 38.349 TL oluyor.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar
Başlık Resmi2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar
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Yerleşim yeri içinde sınırın aşılma miktarıYerleşim yeri dışında sınırın aşılma miktarı2026 cezası2027 muhtemel cezası
6–10 km/saat11–15 km/saat2.000 TL2.556 TL
11–15 km/saat16–20 km/saat4.000 TL5.113 TL
16–20 km/saat21–25 km/saat6.000 TL7.669 TL
21–25 km/saat26–30 km/saat8.000 TL10.226 TL
26–35 km/saat31–40 km/saat12.000 TL15.339 TL
36–45 km/saat41–50 km/saat15.000 TL19.174 TL
46–55 km/saat51–60 km/saat20.000 TL25.566 TL
56–65 km/saat61–70 km/saat25.000 TL31.957 TL
66 km/saat ve üzeri71 km/saat ve üzeri30.000 TL38.349 TL

Tablodaki hızlar, aracın toplam hızını değil, geçerli hız sınırının üzerine çıkılan miktarı gösteriyor. Örneğin yerleşim yeri içinde hız sınırının 50 km/saat olduğu bir yolda 60 km/saatle ilerlemek, 10 km/saatlik aşım anlamına geliyor.

TEKRAR EDEN İHLALLERDE TUTAR YÜKSELİYOR

Kırmızı ışık, telefon kullanımı, kask ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde tekrar sayısına bağlı olarak daha yüksek cezalar uygulanabiliyor. Örneğin kırmızı ışık ihlalinin 2026’daki başlangıç cezası 5.000 TL iken, bir yıl içindeki altıncı ihlalde para cezası 80.000 TL’ye ulaşıyor. Yüzde 27,83 artışla bu tutarın 2027 karşılığı 102.264 TL olacak.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar
Başlık Resmi2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

Tablolar yalnızca idari para cezalarını kapsıyor. İhlalin niteliğine ve tekrarına göre uygulanan sürücü belgesinin geri alınması, iptali veya aracın trafikten menedilmesi gibi yaptırımlar ayrıca değerlendiriliyor.

YENİ YIL İÇİN HESAPLANAN TUTARLAR

İdari para cezaları, genel kural olarak her takvim yılının başından itibaren yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu nedenle tablolardaki muhtemel tutarlar, mevcut hükümler değişmeden yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak cezalara ilişkin hesaplamayı gösteriyor.

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