Trafik cezalarında yeni yılın muhtemel tutarları şekilleniyor. Cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 27,83 yükselecek. Bu hesapla kırmızı ışık ihlalinin başlangıç cezası 6.391 TL’ye, makas atmanın cezası 115.047 TL’ye, drift yapmanın cezası ise 178.962 TL’ye ulaşıyor. Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmenin cezası ise 230.000 TL’ye çıkıyor. İşte kalem kalem 2027 yılı muhtemel trafik cezaları…

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Ekim 2026 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeniden değerleme oranı da belli oldu.

2026 yılında yüzde 25,49 olarak uygulanan yeniden değerleme oranı, 2027 yılında yüzde 27,83 olarak uygulanacak.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranı değiştirme yetkisi bulunuyor. Bu nedenle kesin oran, ilgili karar ve tebliğlerin yayımlanmasıyla belli olacak.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesiyle trafik cezalarına yapılacak artışlar da gündeme geldi.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

Mevzuatta farklı bir düzenleme yapılmaması halinde yeniden değerleme oranına tabi idari para cezaları yüzde 27,83 artacak.



Güncel 2026 ceza rehberi ve yıl içinde yürürlüğe giren düzenlemeler esas alınarak hazırlanan karşılaştırma, hem yaygın trafik ihlallerini hem de yerleşim yeri içinde ve dışında uygulanan hız cezalarını kapsıyor.

Trafik ihlali 2026 güncel cezası 2027 muhtemel cezası Kırmızı ışıkta geçmek — ilk ihlal 5.000 TL 6.391 TL Seyir halinde cep telefonu kullanmak — ilk ihlal 5.000 TL 6.391 TL Kask takmamak — ilk ihlal 2.500 TL 3.195 TL Yasak yere park etmek — temel park ihlalleri 1.246 TL 1.592 TL Muayenesi yapılmamış aracı trafiğe çıkarmak 2.719 TL 3.475 TL Geçme kurallarına uymamak veya geçmenin yasak olduğu yerde araç geçmek 2.719 TL 3.475 TL İşaretlerle belirlenmiş yaya veya okul geçidinde yayaya ilk geçiş hakkını vermemek 5.662 TL 7.237 TL İzin verilen durumlar dışında emniyet şeridini veya banketi kullanmak 20.000 TL 25.566 TL Tescilli aracı plakasız kullanmak — ilk ihlal 46.000 TL 58.801 TL Trafiği tehlikeye sokacak şekilde makas atmak 90.000 TL 115.047 TL Drift yapmak 140.000 TL 178.962 TL Sahte plaka takmak veya kullanmak — ilk ihlal 140.000 TL 178.962 TL Yasal alkol sınırını aşarak araç kullanmak — ilk ihlal 25.000 TL 31.957 TL Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak 200.000 TL 255.660 TL Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek veya başka aracı ısrarla takip etmek 180.000 TL 230.094 TL

HIZ SINIRINI AŞMA CEZALARI

Hız cezalarında, belirlenen sınırın kaç kilometre/saat aşıldığı ve ihlalin yerleşim yeri içinde mi dışında mı gerçekleştiği esas alınıyor. Güncel sistemdeki dokuz ceza kademesine yüzde 27,83 artış uygulandığında en düşük tutar 2.556 TL, en yüksek tutar ise 38.349 TL oluyor.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

Yerleşim yeri içinde sınırın aşılma miktarı Yerleşim yeri dışında sınırın aşılma miktarı 2026 cezası 2027 muhtemel cezası 6–10 km/saat 11–15 km/saat 2.000 TL 2.556 TL 11–15 km/saat 16–20 km/saat 4.000 TL 5.113 TL 16–20 km/saat 21–25 km/saat 6.000 TL 7.669 TL 21–25 km/saat 26–30 km/saat 8.000 TL 10.226 TL 26–35 km/saat 31–40 km/saat 12.000 TL 15.339 TL 36–45 km/saat 41–50 km/saat 15.000 TL 19.174 TL 46–55 km/saat 51–60 km/saat 20.000 TL 25.566 TL 56–65 km/saat 61–70 km/saat 25.000 TL 31.957 TL 66 km/saat ve üzeri 71 km/saat ve üzeri 30.000 TL 38.349 TL

Tablodaki hızlar, aracın toplam hızını değil, geçerli hız sınırının üzerine çıkılan miktarı gösteriyor. Örneğin yerleşim yeri içinde hız sınırının 50 km/saat olduğu bir yolda 60 km/saatle ilerlemek, 10 km/saatlik aşım anlamına geliyor.

TEKRAR EDEN İHLALLERDE TUTAR YÜKSELİYOR

Kırmızı ışık, telefon kullanımı, kask ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde tekrar sayısına bağlı olarak daha yüksek cezalar uygulanabiliyor. Örneğin kırmızı ışık ihlalinin 2026’daki başlangıç cezası 5.000 TL iken, bir yıl içindeki altıncı ihlalde para cezası 80.000 TL’ye ulaşıyor. Yüzde 27,83 artışla bu tutarın 2027 karşılığı 102.264 TL olacak.

2027 trafik cezaları ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni cezalar

Tablolar yalnızca idari para cezalarını kapsıyor. İhlalin niteliğine ve tekrarına göre uygulanan sürücü belgesinin geri alınması, iptali veya aracın trafikten menedilmesi gibi yaptırımlar ayrıca değerlendiriliyor.

YENİ YIL İÇİN HESAPLANAN TUTARLAR

İdari para cezaları, genel kural olarak her takvim yılının başından itibaren yeniden değerleme oranında artırılıyor. Bu nedenle tablolardaki muhtemel tutarlar, mevcut hükümler değişmeden yüzde 27,83 artış uygulanması halinde 1 Ocak 2027’den itibaren geçerli olacak cezalara ilişkin hesaplamayı gösteriyor.

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