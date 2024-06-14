Sürücüler yollarda! İşte bayram trafiğinde son durum

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler birçok bölgede trafiğe takıldı.

14.06.2024 11:55

ANKARA'DA 21 BİNDEN FAZLA PERSONELİN GÖREV YAPACAK

Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara genelinde Kurban Bayramı tatili boyunca uygulanacak denetimler ve güvenlik önlemleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İl genelinde 500 araçla asayişi sağlayacaklarını söyleyen Vali Şahin, şu açıklamalarda bulundu:

“Bu bayram biraz daha fazla tedbir aldık. Kurban alanları ve satış yerleri sürekli denetleniyor. Bayram boyunca hem trafikte hem güvelikte, polis bölgesinde 18 bin 657, Jandarma bölgesinde de 3 bin 237 personel görev yapacak. 500 araç sahada olacak. Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, tren garında, havalimanında ve diğer ulaşım noktalarında vatandaşların mağdur olmaması için gerekli güvenlik ve kontrol çalışmalarımız devam edecek. Tır ve büyük kamyon girişlerinde kısıtlamalar var. Kızılcahamam istikameti ile Trans-Avrupa Kuzey-Güney Otoyolu'nu (TEM) kontrol altında tutup, bugünden itibaren çok zorunlu haller dışında kamyon ve tırların girişine izin vermeyeceğiz.”

14.06.2024 11:10

ANADOLU OTOYOLU'NUN DÜZCE VE BOLU GEÇİŞİ

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden harekete geçen sürücülerin bölgeden geçişleri sürüyor. Otoyolun Düzce kesiminde Gümüşova rampaları, Gölyaka ve Kaynaşlı geçişi, Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler ve Çaydurt, Köroğlu rampaları, Yeniçağa ve Gerede gişelerinde yoğunluk yaşanıyor.

Dinlenme tesisleri girişleri ile otoyoldan çıkış gişelerinde araç yoğunluğunun arttığı görülüyor. Polis, yoğunluk durumuna göre sürücüleri zaman zaman otoyoldan D-100 kara yoluna yönlendiriyor. Hasarlı kazalar ve araç arızalarının da etkisiyle ulaşımın zaman zaman durma noktasına geldiği güzergahta görev yapan polis, karayolları ve jandarma ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

14.06.2024 11:00

BAYRAM TATİLİNDE YOL GÜVENLİĞİ 66 BİN 92 PERSONELLE SAĞLANACAK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik tedbirleri kapsamında, emniyet ve jandarma teşkilatlarından 66 bin 92 personelin görevlendirildiğini, 1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ve 318 Elektronik Denetleme Sistemi ile yol denetimleri yapılacağını belirtti.

14.06.2024 11:47

D-100 KARA YOLUNDA AĞIR TONAJLI ARAÇLARA SEYİR KISITLAMASI

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinde trafikte oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda yaş sebze, meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta, süreli yayın, kurbanlık ve akaryakıt taşıyan araçlar hariç kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, D-100 kara yolunun Kastamonu sınırlarında kalan kısımlarını 14 Haziran Cuma günü saat 06.00'dan 16 Haziran Pazar günü saat 05.00'e kadar kullanmalarına izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yer: Türkiye