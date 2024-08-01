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Kastamonu'da rehine krizi! İki polisi yaraladı, ailesini alıkoydu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu’da silahlı saldırgan tabanca ile 2 kişiyi yaraladıktan sonra bir eve saklandı. Saldırganı ikna etmek için polisin ve ailesinin çalışmaları devam ediyor. Evin bulunduğu sokağa giriş ve çıkışlar emniyet güçleri tarafından kapatıldı.

Kastamonu'da silahlı saldırgan iki polisi yaraladıktan sonra ailesini alıkoydu. Saldırganı ikna etme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da uyuşturucu bağımlısı silahlı bir saldırganın, iki polis memurunu tabancayla yaralayıp saklandığı evinde ailesini rehin aldı.

Tabancayla 2 kişiyi yaraladı eve saklandı! Ailesi çelik yelek ile ikna etmeye çalışıyor - 1. Resim

EVİN BULUNDUĞU SOKAK GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILDI

İnönü Mahallesi'ndeki Afşin Bey Sokağı'nda gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, tabancaya iki kişiyi yaraladıktan sonra etrafa rastgele ateş açarak çevrede paniğe yol açtı. Saldırgan, olayın ardından bir eve saklandı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, sokağı güvenlik çemberine aldı, giriş ve çıkışları kapattı.

Tabancayla 2 kişiyi yaraladı eve saklandı! Ailesi çelik yelek ile ikna etmeye çalışıyor - 2. Resim
KARDEŞİ ÇELİK YELEK İLE İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve çelik yelek giydirilen kardeşi, saldırgan şahsın teslim olması için yoğun çaba harcıyor. Olayın yaşandığı bölgede tedirgin bekleyiş sürerken, güvenlik güçleri, çevredeki vatandaşların güvenliği için çalışmalarını sürdürüyor. Yaralıların da hastanedeki tedavileri devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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