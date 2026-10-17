Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Bolu'da takı meselesinden dolayı bir düğün salonunda başlayan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda iki taraf birbirlerine salonda bulunan sandalyeleri fırlattı.

Kaydet
|

Bolu’da bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü.

Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu, davetlilerin korku dolu anlar yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Başlık ResmiTakı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında taraflar arasında takı meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Başlık ResmiTakı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
ÖNERİLEN HABERLER
Lüks araçlara el konuldu! Türkiye
GÜNDEM

Lüks araçlara el konuldu! Türkiye'de yakalanan 'Balina James' hepsini eşi adına kaydettirmiş

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede alevlenen tartışma, diğer davetlilerin de dahil olmasıyla bir anda büyüdü. Salonda bulunan çok sayıda kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Başlık ResmiTakı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

SANDALYALER HAVADA UÇUŞTU

Tarafların öfkeyle birbirine saldırdığı kavgada, salondaki sandalyeler de havada uçuştu. Kadın ve çocukların panik içerisinde sağa sola kaçıştığı düğünde adeta can pazarı yaşanırken, kavgayı ayırmak isteyenler ise tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Düğünü savaş alanına çeviren o anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.