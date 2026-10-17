Bolu'da takı meselesinden dolayı bir düğün salonunda başlayan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda iki taraf birbirlerine salonda bulunan sandalyeleri fırlattı.

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Bolu’da bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü.

Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu, davetlilerin korku dolu anlar yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında taraflar arasında takı meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede alevlenen tartışma, diğer davetlilerin de dahil olmasıyla bir anda büyüdü. Salonda bulunan çok sayıda kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu

SANDALYALER HAVADA UÇUŞTU

Tarafların öfkeyle birbirine saldırdığı kavgada, salondaki sandalyeler de havada uçuştu. Kadın ve çocukların panik içerisinde sağa sola kaçıştığı düğünde adeta can pazarı yaşanırken, kavgayı ayırmak isteyenler ise tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.

Düğünü savaş alanına çeviren o anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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