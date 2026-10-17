Takı kavgası düğün salonunu savaş alanına çevirdi! Sandalye ve yumruklar havada uçuştu
Bolu'da takı meselesinden dolayı bir düğün salonunda başlayan tartışma tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü. Ortalığı savaş alanına çeviren olayda iki taraf birbirlerine salonda bulunan sandalyeleri fırlattı.
Bolu’da bir düğün salonunda iddiaya göre takı meselesi yüzünden çıkan tartışma kısa sürede meydan kavgasına dönüştü.
Tekme, yumruk ve sandalyelerin havada uçuştuğu, davetlilerin korku dolu anlar yaşadığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Büyükcami Mahallesi Parti Sokak üzerinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimi sırasında taraflar arasında takı meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı.
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TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede alevlenen tartışma, diğer davetlilerin de dahil olmasıyla bir anda büyüdü. Salonda bulunan çok sayıda kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi.
SANDALYALER HAVADA UÇUŞTU
Tarafların öfkeyle birbirine saldırdığı kavgada, salondaki sandalyeler de havada uçuştu. Kadın ve çocukların panik içerisinde sağa sola kaçıştığı düğünde adeta can pazarı yaşanırken, kavgayı ayırmak isteyenler ise tarafları sakinleştirmekte güçlük çekti.
Düğünü savaş alanına çeviren o anlar, salondaki bir davetli tarafından üst kattan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.