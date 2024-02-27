Taksimetre açmayıp yolcuları araçtan indirmişti: 'Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 lira'nın cezası belli oldu

İstanbul Beşiktaş'ta, taksimetre açmadan yolcuları Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 liraya götüren sürücüye 9 bin 574 lira ceza kesildi. Taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.

İstanbul Beşiktaş’ta bir taksici, aracına aldığı iki kişiden Şişli’ye gitmek için 250 lira istedi. Israrlara rağmen taksimetre açmayan sürücü, müşterileri araçtan indirdi. Müşterilerle taksi şoförü arasındaki olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri de taksicinin taksimetre açmadan yolcuları Kuruçeşme'den Şişli'ye 280 liraya götürdüğü söz konusu videonun sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışma sonucu kimliğini belirlediği taksi sürücüsü Y.Y.'yi yakaladı.

SÜRÜCÜYE CEZA, ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu’nun "belediyeden alınma çalışma ruhsatı olmadığı halde taşımacılık yapmak" ve "taksimetre açmamak" maddelerinden toplam 9 bin 574 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, taksinin çalışma ruhsatı iptal edilerek araç trafikten men edildi.