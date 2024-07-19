Taksiye alternatif olmuştu... Paylaşımlı yolculuk Martı TAG'a kısmi durdurma kararı geldi

İstanbul'da taksilere alternatif olarak hizmet veren Martı TAG'a kısmi durdurma kararı geldi. Paylaşımlı yolculuğun engellenmesinin ardından Martı TAG Kurucusu Öktem'den “Martı TAG kullanmaya devam edin” açıklaması geldi.

Kısa mesafe, araç değişimi gibi bahanelerle İstanbulluları çileden çıkaran taksilere, cep telefonu üzerinden yolcu taşımacılığı yapan UBER ve Martı TAG alternatif olmuştu. Taksiciler ile UBER ve Martı TAG arasında çıkan tartışma bugün mahkeme kararıyla neticelendi.

Martı Tag'a haksız rekabet gerekçesiyle açılan davanın 6'ncı duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü. Mahkeme Martı TAG uygulamasının haksız rekabet oluşturduğunu belirterek kısmen durdurma kararı verdi.

HAKSIZ REKABET

Çağlayan Adliyesi’nde 6'ncı duruşması görülen Martı TAG’a açılan haksız rekabet davasında İstanbul 14’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi heyeti davanın kısmen kabulüne hükmederek, MARTI TAG uygulaması hizmetinin haksız rekabet oluşturduğunu bildirdi. Heyet, https://www.mart.tech.com sitesi ile MARTI mobil uygulaması üzerinden sunulan "Martı TAG" hizmetinin ticari ve iş faaliyetlerine engel olmayacak şekilde durdurulmasına da hükmetti.

TAKSİ LOBİSİ BİZİ BEZDİRMEYE ÇALIŞIYOR

Dava sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklamada bulunan Martı TAG kurucusu Öktem, “Hakim oldu bitti bir karar verdi. Geçen sefer verdiği durdurma kararını da üst mahkeme bozmuştu. Bunu da bozacaktır. Taksi lobisi bizi adliye adliye gezdirip, bezdirmeye çalışıyor. Biz bezmeyiz. Mücadeleye aynen devam edeceğiz” dedi.

“MARTI TAG KULLANMAYA AYNEN DEVAM”

Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem şunları söyledi:

"İfade özgürlüğüm kapsamında şunu söyleyebilirim ki bu mahkeme kesinlikle taraflı bir karar vermiştir. Biz New York’a gidip, New York borsasına açılacağımızı söylediğimiz günün ardından, aynı hakim bir dava celsesi bile görülmeden, bizden bir ifade alınmadan durdurma kararı verdi. Şimdi yine aynısını yapıyor. Oldu bittiye getirilen bir durum var. UKOME’de bir yönetmelik konuşuluyor.

170 bin tencere kaynıyor. Üst mahkemede kazanacağımıza eminiz. Çünkü geçen sefer de aynı hakim aynı kararı verdi. Martı kullanımına aynen devam."