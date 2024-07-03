Tarihçi Erhan Afyoncu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa hakkındaki paylaşımıyla dalga konusu oldu: "Viyana önünde can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa"

Tarihçi Erhan Afyoncu, Türkiye'nin Avusturya'yı yenerek çeyrek finale çıkmasını X hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Afyoncu, mesajında yer verdiği "Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa" ifadeleriyle dalga konusu oldu. Sosyal medya kullanıcıları ünlü tarihçiye, "Futbol üzerinden siyasi popülizm yap yine ama doğru bilgi ver bari" diyerek tepki gösterdi.

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıkması tüm yurtta coşkuyla karşılandı. Gece yarısı sokağa dökülen vatandaşların yanı sıra, birçok sanatçı, siyasetçi ve tarihçi millilerin başarısını kutladı.

ERHAN AFYONCU PAYLAŞIMIYLA OLAY OLDU

Bu isimlerden biri de tarihçi Erhan Afyoncu oldu. Afyoncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dalga konusu oldu.

Afyoncu X hesabından yaptığı, "Viyana 341 yıl sonra düştü. Montella başta olmak üzere bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum. Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehidlerimizin ruhu şad olsun." paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

ERHAN AFYONCU'YA KARA MUSTAFA PAŞA "VİYANA'DA ÖLMEDİ" TEPKİSİ

Tarihçi Afyoncu'nun, "Viyana önünde Kızılelma için can veren Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ve bütün şehidlerimizin ruhu şad olsun" ifadesine üzerine kendisine Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Belgrad'da öldüğü hatırlatıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bir tarihçiye Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölümü hakkında bilgi vermesi dalga konusu oldu.

YOKSA ÖLÜMÜNÜ BİLMİYOR MU?

Bir sosyal medya kullanıcısı da Erhan Afyoncu'nun X paylaşımına Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölümü resmedildiği bir tablo ile cevap verdi.

Gündem olan "Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölümü" paylaşımı sonrasında Erhan Afyoncu her hangi bir açıklama yapmadı.

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın ölümünü bilmediği düşünülen Afyoncu'ya birçok kaynak gönderildi.