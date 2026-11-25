Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023-2026 döneminde Türkiye genelinde 4 bin 889 kaçak kazı olayı yaşandığını açıkladı. İzmir ilk sırada yer alırken, aynı dönemde yurt dışından 4 bin 414 kültür varlığı Türkiye’ye iade edildi.

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Kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların bilançosu ortaya çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’de 2023-2026 yılları arasında toplam 4 bin 889 kaçak kazı olayı meydana geldiğini söyledi.

Soru önergelerini cevaplayan Ersoy, kaçak kazıda İzmir ilk sırada yer aldığını, Mersin ve Kayseri’nin de onu takip ettiğini bildirdi. Ersoy, aynı dönemde tescilli 1.465 alanda kaçak kazı olayı gerçekleştiğini aktardı. Türkiye genelinde tespit ve tescili yapılmış 130 bin 270 taşınmaz kültür varlığı ve 28 bin 477 arkeolojik sit alanı bulunduğunu belirten Ersoy, envanter kayıtlarında 4 bin 875 höyüğün yer aldığını kaydetti.

Tarihî alanlara İHA kalkanı: Talancılara geçit yok

Ersoy, kaçak kazı ve izinsiz define arayanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirtti. Kaçak kazıların yoğun olduğu bölgelerde geniş alanların kontrol edilmesi amacıyla drone’lardan faydalanıldığını aktaran Ersoy, özellikle Manisa’daki Bintepeler bölgesi için drone izleme merkezi kurulduğunu açıkladı. Ersoy, antik kentlerde ve sit alanlarında 7 gün 24 saat izleme imkânı sağlayan kamera sistemlerinin de kullanıldığını bildirdi.

Tarihî alanlara İHA kalkanı: Talancılara geçit yok

Kültür Bakanı Ersoy, 2023-2026 yılları arasında yurt dışından 4 bin 414 kültür varlığının Türkiye’ye iade edildiğini, bugüne kadar yurt dışından iadesi gerçekleştirilen toplam kültür varlığı sayısının 26 bin 864’e ulaştığını paylaştı.

Ersoy, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2021 yılından 2026 yılı eylül ayına kadar 1 milyon 483 bin 138 kültür varlığı ve objenin bakanlığa bağlı müzelerde koruma altına alındığını açıkladı.

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