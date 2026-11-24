İstanbul Sarıyer'de aslan görüldüğü iddiasıyla başlatılan arama çalışmalarının ardından Valilikten açıklama geldi. Ancak Zekeriyaköy ve Uskumruköy sakinlerinin endişesi dinmedi. Bölge halkı, görüntülerdeki hayvanın aslana benzediğini savunuyor.

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Sarıyer'in ormanlık alanlara yakın yerleşim bölgelerinde ortaya atılan kayıp aslan iddiası, son günlerde kamuoyunun dikkatini çekti.

İlk görüntülerin ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılırken, İstanbul Valiliği daha sonra yaptığı açıklamada, incelenen görüntülerdeki hayvanın aslan veya başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

İstanbul'un lüks semtinde aslan tedirginliği: Resmi açıklama herkesi ikna etmedi

Ancak resmi açıklama, bölge sakinlerinin endişelerini tamamen ortadan kaldırmadı. Özellikle çocuklarını okula gönderen ailelerin yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirginlik duyduğu belirtildi.

'GÖRÜNTÜLERDE ASLANA BENZİYOR'

Bölgede yaşayan Nihat Çağın, yaşananların mahalle sakinlerinde korkuya yol açtığını söyledi.

Çağın, "İnsanlar tedirgin oluyor ister istemez. Çocuklarını okula gönderenler olduğu için burada tedirginlik yaşandı. Görüntülerde aslana benziyor" dedi.

İstanbul'un lüks semtinde aslan tedirginliği: Resmi açıklama herkesi ikna etmedi

Aslanın hala bölgede olabileceğini düşündüğünü belirten 10'uncu sınıfta eğitim gören Zeynep isimli öğrenci, "Varsa ortaya çıkar zaten ama yok diyorlar. Bilmiyoruz" diye konuştu.

Bölge sakinlerinden Gökhan Çiftçi ise, "Akşam saatlerinde devlet kurumlarından yetkililer buraya geldiler. Hemen bir koordinasyon masası kurdular. Dron ekipleri sahaya indi ve çalışmalar yaptılar. Anlık görüntüleri yetkililer takip ettiler. Yönlendirmeler doğrultusunda bu alanda arama yaptılar.

Gördüğümüz görüntülerde aslan var gibi gözüküyordu. Daha sonra farklı bir hayvan olduğu söylendi. Ülkenin gündemini meşgul ettiği gibi bu bölgeyi de meşgul etti. İster istemez tedirginlik oldu. Devletin kurumları burada olduğu için bir güven de vardı" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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