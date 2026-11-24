Sarıyer'de kayıp aslan iddiaları sonrası bölgede arama çalışmaları sürerken, geçtiğimiz gün olaya ilişkin basın mensuplarına konuşan mahalle sakini Asya Filiz Güneş'in paylaşımları gündem oldu. Güneş'in paylaşımları sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

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Sarıyer'de aslan arama çalışması devam ederken aslanın evinin yakınında görüldüğünü ifade eden Asya Filiz Güneş'in sosyal medya paylaşımları dikkat çekti.

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

Mahalle sakini olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar tartışmalara neden oldu.

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

YAPAY ZEKA İLE TASARLANAN ONLARCA KARE PAYLAŞTI

Aslan'ın kaybolduğu mahallede bir villada oturan Asya Filiz Güneş'in Instagram hesabından paylaştığı, yapay zeka ile üretilmiş onlarca görsel en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

"SABAHLARA KADAR UYUYAMADIK" DEMİŞTİ

Olayın ardından İhlas Haber Ajansı'na konuşan Güneş, aslanın kaybolmasına dair yaptığı açıklamada "Kesinlikle bir villada bakıldığına inanıyorum. Çünkü o nereden gelecek başka. İlk villadayım ben. Ne yazık ki gerçekten çok korkunç. Hepimiz ağladık, sabahlara kadar uyuyamadık ve hala bulunamadı" ifadelerini kullanmıştı.

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

"BU ASLANI KİM BESLEMİŞ?" SÖZLERİ İLE İSYAN ETMİŞTİ

Aslanın evinin yakınında görüldüğünü ifade eden Asya Filiz Güneş, "Hepimize, ülkece geçmiş olsun. Burası benim evim. Aslan hemen burada görülüyor. Biz gece 00.00'da evimize geliyoruz. İnsan seli ve jandarma seli... Herkes evine girsin deniyor ama evimize giremiyoruz çünkü kapılar kapandı güvenlik açısından. Daha sonra biz içeri girdik ama hiç kimse gitmiyor ve aslan bulunamamış. Aslan geceden bu yana hala burada. Yani bu aslanı kim beslemiş? Evinde kim besliyor? Ve bu dişi bir aslan. Bunun eşi var, çocuğu var; onlar da çıkabilirler. Yani bir bağımlı mı attı gitti? Benim küçük Maltese'ime bile pasaport, vize istenirken koskoca, insan canına kıyabilecek, insan yiyen bir hayvan ülkemize nasıl girdiriliyor" dedi.

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

Kayıp aslan sonrası sosyal medya bunu konuşuyor: Sarıyerdeki mahalle sakini Asya Filiz Güneşin paylaşımları gündem oldu

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