İstanbul Sarıyer'de 2 gündür aranan ve aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde hayvanın çimenlik alanda gezdiği anlar yer aldı.

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Sarıyer’de aslan olduğu düşünülen kayıp hayvanı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Kayıp hayvanın sahibinin ve bölgeye nasıl geldiğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ederken, arama faaliyetleri Uskumruköy Mahallesi’nden çevre bölgelere doğru genişletildi.

VALİLİK 'SOMUT VERİ' YOK DEDİ

Öte yandan İstanbul Valiliği, aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine havadan ve karadan başlatılan geniş çaplı arama çalışmalarında şu ana kadar somut bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Valilik, görüntülerin incelenmesi sonucunda söz konusu hayvanın aslan veya büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Saha çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştır. 23 Kasım 2026 günü ekiplerimize ulaşan, farklı açılardan çekilmiş yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı değerlendirilmiştir.

Vatandaşlarımızın can güvenliğini gözeterek bu yöndeki tüm ihbarları titizlikle değerlendiriyor, gerekli kontrolleri ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüyoruz. Ekiplerimiz, konuya ilişkin yeni bir bilgi ulaşması hâlinde yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunmaktadır."

YENİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Valiliğin açıklamasının ardından aslan olduğu iddia edilen hayvana ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayvanın çimenlik bir alanda dolaştığı anlar kameraya yansıdı.

İşte o görüntü:

Sarıyer’de aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Sarıyer’de aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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