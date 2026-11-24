İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan aslan görüntüleriyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Günlerdir gündemde yer alan görüntülerin, milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın evinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği öğrenildi. Müge Anlı bugünkü yayınında ilk ihbarı da Yıldırım'ın yaptığını belirtti. Yıldırım'ın konuyla ilgili, "Bir telefon aldım, aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizimle birlikte çalışan hanımefendi aslanı kendi gözleriyle gördüğünü söyledi” dediğini aktardı.

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İstanbul Sarıyer'de bir süredir merak ve endişeye neden olan aslan görüntüleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında da gündeme geldi. Programda, Uskumruköy Mahallesi'nde kaydedilen görüntülerin nasıl ortaya çıktığına ve ihbar sürecine ilişkin yeni bilgiler aktarıldı.

İstanbul’da aslan paniği! Müge Anlı yayında açıkladı: İlk ihbarı milli futbolcu yapmış

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Sarıyer’de aslan olduğu iddia edilen hayvanın yeni görüntüsü ortaya çıktı

Bölgede bir aslanın görüldüğü iddiası üzerine başlatılan araştırmalar sürerken, İstanbul Valiliği de konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Valilik, görüntülerdeki hayvanın aslan ya da başka bir büyük kedi türü olmadığının değerlendirildiğini bildirmişti. Tartışmalar devam ederken, görüntülerin kaynağı ve ilk ihbarı yapan kişinin kimliği de netlik kazandı.

İstanbul’da aslan paniği! Müge Anlı yayında açıkladı: İlk ihbarı milli futbolcu yapmış

BERTUĞ YILDIRIM: BİR TELEFON ALDIM ASLANLA İLGİLİ

Programda görüntüleri değerlendiren Müge Anlı, söz konusu kayıtların Başakşehir forması giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım'ın evine ait güvenlik kameralarından elde edildiğini açıkladı. Böylece günlerdir konuşulan görüntülerin hangi eve ait olduğu da ortaya çıkmış oldu.

İstanbul’da aslan paniği! Müge Anlı yayında açıkladı: İlk ihbarı milli futbolcu yapmış

Yıldırım’ın yaşananlara ilişkin, "Bir telefon aldım, aslanla ilgili bir şeyler söylediler. İlk başta inanamadım. Sonradan bizimle birlikte çalışan hanımefendi aslanı kendi gözleriyle gördüğünü söyledi. Ben de hemen arayıp jandarma ekipleriyle konuştum ve 'Aslan bizim evin oradaymış' diye ihbarda bulundum. Eve dönünce belki ben de aslanı ararım" dediği aktarıldı.

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