Başakşehirli futbolcu Bertuğ Yıldırım, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü'nü mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslana ilişkin konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çorum Futbol Kulübü'nü 2-0'dan geri dönerek 4-2 mağlup eden Başakşehir'de hat-trick yapan Bertuğ Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.

"ASLANIN BİZİM EVİN ETRAFINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİM"

İstanbul'un Sarıyer'de görüldüğü iddia edilen aslanla ilgili konuşan genç futbolcu, "Dün İstanbul'da bir aslan görülmüş. Akşam ben kamptaydım. Bir telefon aldım. İlk başta inanamadım. Bizim evde misafirimiz olan bir hanımefendi beni aradı. Aslanı gördüğünü söyledi. Öyle olunca hemen jandarmalarla konuştum. Aslanın bizim evin etrafında olduğunu söyledim. Dün akşam kampta aslanla uğraştık. İnşallah bulunur. Eve dönünce belki ben de ararım aslanı." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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