Kars'ta gözlerden uzak tarihi tabyayı mesken tutan 54 düzensiz göçmen, polisin dikkatli saha çalışmasıyla düzenlenen operasyonla yakalandı. Karadağ Tabya'da saklandıkları belirlenen göçmenler, bulundukları yerde gözaltına alındı.

Kaydet a- | +A

Kars'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti.

Kentin tarihi yapıları içerisinde gözlerden uzak şekilde saklandıkları belirlenen düzensiz göçmenlerin, Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmasıyla tam yerleri tespit edildi.

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan incelemeler sonucunda göçmenlerin tarihi Karadağ Tabya içerisinde saklandıkları ortaya çıktı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, gözlerden uzak tabyada saklanan 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yurt dışından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirtilen göçmenler, ekipler tarafından kontrol altına alınarak emniyete götürüldü. 54 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce göçmen kaçakçılığı suçlarına karşı mücadelenin etkin ve kararlı şekilde artarak devam edeceği bildirildi.

YILLARDIR HAYVAN BARINAĞI OLARAK KULLANILIYOR

Osmanlı-Rus savaşlarının izlerini taşıyan ve Kars’ın savunma tarihinde önemli bir yere sahip olan tabyalar, bugün kendi haline e terk edilmiş durumda.

Şehir genelinde bulunan 46 tabyanın büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle harabeye dönerken, bazıları çobanlar tarafından hayvan barınağı olarak kullanılıyor.

Bazı tabyalar ise kimliği belirsiz kişiler tarafından bazen define aramak bazen de anlamsızca kazılıyor.

"Tabyalar Şehri" olarak bilinen Kars’ta, geçmişte şehrin savunmasında kritik rol oynayan tarihi yapılar, yıllardır yeterli ilgi ve korumadan mahrum kalıyor.

Özellikle kent merkezi ve çevresinde bulunan tabyaların birçoğunda duvarların yıkıldığı, giriş bölümlerinin tahrip olduğu gözleniyor.

Vatandaşlar ise yıllardır atıl durumda bulunan tabyaların kendi hallerine terk edilmesine tepki göstererek, ilgili kurumların harekete geçmesini istiyor.

İşte Kars tabyalarının güncel haline dair yakın tarihte çekilmiş bazı fotoğraflar:

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Karsta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Kars'ta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Karsta 54 kaçağa polis operasyonu

Tarihi tabyalar göçmen yuvası oldu! Karsta 54 kaçağa polis operasyonu

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ALİ TÜFEKÇİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala