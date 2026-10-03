Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Tarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Tarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli
Başlık ResmiTarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli

Tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlarda, tutarın yüzde 80’ine kadar finansman sağlanacak. 10 yıllık dönemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor.

Kaydet
|

Tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlara finansman desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının genel koordinasyonunda, Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında sağlanacak finansman, işletmelere uzun vadeli olarak verilecek. İş birliği kapsamında TKDK’nin Dünya Bankasından temin ettiği kaynak, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi yapacak tüzel kişilere yatırım kredisi olarak kullandırılacak.

Tarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli
Başlık ResmiTarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli

10 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN

Proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman kullandırılabilecek ve bu imkân azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeyle sunulacak. Finansman, tarım ve gıda alanındaki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Yatırımcıya dev destek! Organize tarım hamlesi
EKONOMİ

Yatırımcıya dev destek! Organize tarım hamlesi

İLK FAZDA 750 MİLYON DOLAR

10 yıllık dönemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor. TKDK’nin proje duyurusunu yıl sonuna kadar yapması, başvuruların değerlendirilmesinin ardından finansman kullandırımlarına 2027’de başlanması planlanıyor.

TARIMSAL YATIRIMLARA DESTEK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, projenin üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyeceğini belirtti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da iş birliğinin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade ederken, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ise iş birliğinin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.


Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.