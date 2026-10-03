Tarıma 5,3 milyar dolarlık finansman! İki yılı ödemesiz, yedi yıla kadar vadeli

Tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlarda, tutarın yüzde 80’ine kadar finansman sağlanacak. 10 yıllık dönemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor.

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Tarım ve gıda sektöründe yapılacak yatırımlara finansman desteği sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığının genel koordinasyonunda, Ziraat Bankası ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) iş birliğinde, Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah İçin Dönüşüm Projesi (TARGET) kapsamında sağlanacak finansman, işletmelere uzun vadeli olarak verilecek. İş birliği kapsamında TKDK’nin Dünya Bankasından temin ettiği kaynak, Ziraat Bankası aracılığıyla tarımsal yatırım projesi yapacak tüzel kişilere yatırım kredisi olarak kullandırılacak.

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10 MİLYON DOLARA KADAR FİNANSMAN

Proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman kullandırılabilecek ve bu imkân azami 2 yılı ödemesiz olmak üzere 7 yıla kadar vadeyle sunulacak. Finansman, tarım ve gıda alanındaki tesislerin inşası ile makine ve ekipman yatırımlarında kullanılabilecek.

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İLK FAZDA 750 MİLYON DOLAR

10 yıllık dönemde 5,3 milyar dolar olarak planlanan finansmanın ilk fazında 750 milyon dolarlık kaynağın kullandırılması planlanıyor. TKDK’nin proje duyurusunu yıl sonuna kadar yapması, başvuruların değerlendirilmesinin ardından finansman kullandırımlarına 2027’de başlanması planlanıyor.

TARIMSAL YATIRIMLARA DESTEK

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, projenin üretimden işlemeye, depolamadan lojistiğe kadar değer zincirinin farklı halkalarındaki yatırımları destekleyeceğini belirtti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da iş birliğinin tarımsal üretim kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade ederken, TKDK Başkanı Ahmet Antalyalı ise iş birliğinin önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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