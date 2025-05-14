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Tarımda yol haritası belli oldu! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Tarımda yol haritası belli oldu! Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tarım ve Orman Bakanlığının geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 4. Tarım Orman Şurası'nın kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası'nın kararları açıklanacak. Çalışmalarına Eylül 2024'te başlanan ve 30-31 Ocak 2025'te hazırlık çalıştayı yapılan Şura'ya 1597 üye kaydedildi.

Katılımcılar arasında 87 farklı üniversiteden 288 akademisyen, 234 farklı sivil toplum kuruluşu, oda, birlik ve kooperatiflerden 417 temsilci, özel sektörden 205 katılımcı ve 687 uzman kamu personeli yer aldı.

16 ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Şura gruplarının çalışmaları kapsamında 148 çevrimiçi toplantı yapıldı. Hazırlık çalışmaları çerçevesindeki "perşembe toplantıları"na da 700'ün üzerinde kişi iştirak etti.

Şura'ya ilişkin 16 çalışma grubu oluşturuldu. Atölye faaliyetlerine 3 bin 450 kişi katılım gösterdi.

Bu raporlar, Başkanlık Divanı tarafından Şura üyelerine okundu ve oylandı. Böylece Şura kararları belirlenmiş oldu. Böylece, komisyon çalışmalarıyla 371 hedef ve 2 bin 678 strateji tespit edildi. Bu kapsamda hazırlanan Şura sonuç bildirgesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor.

HEDEFLER BELİRLENDİ

Şura'nın hedefleri arasında, iklim değişikliğini dikkate alarak toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, tarıma dayalı sanayi, lojistik gibi temel konulara odaklanılarak tarımsal piyasaların düzenlenmesi, Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması ve dünyada tarım alanındaki etkin konumunun daha da güçlendirilmesi de yer alıyor. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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