Anadolu'nun toprakları bereket saçıyor! Türk çiftçisi dünyayı doyuruyor

Hem ülkemizi hem dünyayı doyuran çiftçilerimiz için bugün Dünya Çiftçiler Günü. Türkiye, 2024 yılı verilerine göre 74 milyar dolarlık zirai hasılayla Avrupa’da lider konumda, dünyada ise 8. sırada bulunuyor.

Alın teriyle hiç durmadan eken, biçen, yetiştiren, toplayan hem ülkemizi hem dünyayı doyuran çiftçilerimiz için bugün Dünya Çiftçiler Günü. Her sene 14 Mayıs’ta kutlanan Dünya Çiftçiler Günü, toprağın bereketle buluşmasını sağlayan çiftçilerimizin kıymetini bir defa daha hatırlamak için önemli bir vesile oluyor. Anadolu’nun bereketli toprakları, dört mevsimi yaşayan iklimi ve zengin biyoçeşitliliği Türkiye’yi dünyanın gıda ambarına dönüştürmüş durumda. Anadolu topraklarında binlerce senedir üretim yapan çiftçiler, 24 milyon hektar alanda 137 milyon ton bitkisel üretime imza atıyor.

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74 MİLYAR DOLARLIK ZİRAİ HASILAYLA AVRUPA'DA LİDERİZ

Türkiye, 2024 yılı verilerine göre 74 milyar dolarlık zirai hasılayla Avrupa’da lider konumda, dünyada ise 8. sırada bulunuyor. Türkiye’nin tarım ürünleri ihracatı 2024 senesinin sonunda 36 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu başarı Türk çiftçileri ve Türk ihracatçılarının ortak ve uyumlu çalışmasıyla sağlanıyor. Türkiye pek çok tarım ürününün üretiminde dünya lideri ya da ön sıralarda yer alıyor.

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DÜNYA BİRİNCİSİYİZ! FINDIK, KİRAZ, İNCİR...

Fındık, kiraz, incir, kayısı, defne, kekik, sofralık zeytin, levrek, çipura, oryantal tütün, haşhaş tohumu üretiminde dünya birincisi, ayva, bal, kavun ve karpuzda ikinci; mercimek, Antep fıstığı, kestane, vişne, şeftali ve hıyarda üçüncü; ceviz, elma, domates, patlıcan, ıspanak ve biberde ise dördüncü sırada yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN TOHUM VE FİDE ÜRETİMİ ARTTI

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB), geçen yıl sonu itibarıyla tohumluk üretiminin 2023 yılına göre 3 bin 18 ton artarak 1 milyon 303 bin 38 tona çıktığını ve meyve fi danı üretiminin ise yaklaşık 10,7 milyon düşüşle 101 milyon 574 bine gerilediğini bildirdi. Tescil ettirilen ve üretim izni alınan çeşit sayısı, tarla bitkilerinde 3 bin 839, sebzelerde 4 bin 121, meyve ve asmada bin 677 çeşit olmak üzere 9 bin 637’ye çıktı. Tarla bitkilerinde 669, sebzelerde 761, meyve ve asmada 16 olmak üzere bin 446 üretim izinli çeşit bulunan Türkiye’de tohumluk üretim miktarları da arttı. Asma fi danı üretimi 1,6 milyon adet artışla 5,4 milyona, çilek fi desi üretimi 3,6 milyon adet yükselişle 78,6 milyona, süs bitkisi ise 220 milyon adet artarak 2,32 milyar adede ulaştı.

HER DÖRT UN PAKETİNDEN BİRİ TÜRK İMZASI TAŞIYOR

Her sene 3 milyon ton un ihracatı yaparak dünyanın lider ihracatçı ülkesi konumuna gelen Türkiye, 32 ülkeden oluşan dünya buğday üretiminin yüzde 30’unu ve dünya un ihracatının yüzde 59’unu temsil eden Avrasya Bölge Başkanlığını üstleniyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy “Türkiye’nin 10 yıldır dünya ihracat şampiyonu olmasını sağlayan un sanayisinin tarihi, Anadolu’da yazıldı. Türkiye, un ihracatıyla dünya pazarından yüzde 23 pay alıyor ve her dört un paketinden birinde Türkiye’nin imzası bulunuyor. Zirai üretimdeki güç, ihracat başarımızı da artırıyor” dedi