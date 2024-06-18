Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tartışma kanlı bitti! Kick Boks sporcusu arkadaşı ile birlikte hastanelik oldu

Tartışma kanlı bitti! Kick Boks sporcusu arkadaşı ile birlikte hastanelik oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tartışma kanlı bitti! Kick Boks sporcusu arkadaşı ile birlikte hastanelik oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgada Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve yanındaki arkadaşı R.Ç. hastanelik oldu.

Olay Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde yaşandı. Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışma kanlı bitti! Kick Boks sporcusu arkadaşı ile birlikte hastanelik oldu - 1. Resim

BİRİ KARNINDAN DİĞERİ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Kavgada, taraflardan biri K.S.K.’yı (19) karın bölgesinden R.Ç.’yi ise bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

KİCK BOKS SPORCUSU GENÇ YOĞUN BAKIMDA

Burada yapılan müdahale sonrasında R.Ç. taburcu edilirken K.S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya karşılan şüpheliler ise bölgeden kaçarken polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Beko, Yam Madar ile yollarını ayırdıEngin Polat tekrar hakim karşısında: Sosyal medyadaki ifşası için 9 yıl hapsi isteniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemElazığ'da korkutan deprem! AFAD son dakika olarak duyurduAta mirasına büyük ayıp! Asırlık tarihi çeşmenin son hali içler acısı - GündemAsırlık ata mirasına büyük ayıp...Afyonkarahisar’da dehşet! Evini bastığı genci yatak odasında bıçakladı - GündemBiri gözcülük yaptı, diğeri yatak odasını bastı!MHP lideri Bahçeli'ye hediye ettiler! İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'dan silahlı poz - GündemBahçeli'ye dikkat çeken hediye!Kutsal topraklarda bilanço arttı! 23 Türk vatandaşı hayatını kaybetti - GündemKutsal topraklarda bilanço arttı! 23 Türk vatandaşı hayatını kaybettiEylem Tok ve oğlu Cihantimur'un Küba'ya kaçma planının arkasındaki plan deşifre oldu - GündemKüba planının detayları deşifre oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...