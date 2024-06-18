Tartışma kanlı bitti! Kick Boks sporcusu arkadaşı ile birlikte hastanelik oldu

Sakarya’da iki grup arasında çıkan kavgada Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve yanındaki arkadaşı R.Ç. hastanelik oldu.

Olay Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde yaşandı. Kick Boks sporcusu K.S.K. (19) ve R.Ç. ile bir grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

BİRİ KARNINDAN DİĞERİ BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Kavgada, taraflardan biri K.S.K.’yı (19) karın bölgesinden R.Ç.’yi ise bacağından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

KİCK BOKS SPORCUSU GENÇ YOĞUN BAKIMDA

Burada yapılan müdahale sonrasında R.Ç. taburcu edilirken K.S.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (SEAH) yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olaya karşılan şüpheliler ise bölgeden kaçarken polis ekipleri yakalama çalışması başlattı.