Tarzan gibi hastaneye tırmanan adam intihara kalkıştı! Korku dolu anlar kamerada

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu

Konya'da İ.A. isimli adam bir hastanenin kaplamalarından tırmanarak intihar girişiminde bulundu. Kat penceresinin dışında gezmeye başlayan adam 1 saatlik çabanın ardından ikna edildi. Yürekleri ağza getiren o anlar ise anbean kameralara yansıdı.

Konya'da bugün öğle saatlerinde Meram ilçesindeki Özel Kızılay Hastanesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, daha önceden de intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen 40 yaşındaki İ.A., Kızılay Hastanesinin dış kaplamalarından son kata kadar tırmandı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada İ.A., binanın son kat penceresinin dışında gezmeye başladı.

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1 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken intihar etmek isteyen şahsı ikna etmek için iletişime geçti. Şahsın pencerenin dışında şov yapar gibi dolaşması çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlara getirdi.

Yaklaşık 1 saatlik çabanın ardından ikna edilen İ.A., olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.