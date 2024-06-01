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Haberler > Gündem > Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler &#039;berdel&#039; kurbanı oldu
Hakkari, Derecik, Berdel, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hakkari'nin Derecik ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Seyit ve 64 yaşındaki Tamer Tekin kardeşler berdel adeti ve maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemedi. Tamer Tekin, yetkililere seslenerek "Bizim imkanımız yok garibanız, anamız babamız yok çok zor bir hayat yaşıyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz. Devletimizden talebimiz, bize bir bakıcı versinler" dedi. 

Irak'ın sıfır noktasındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Üçyan köyünde yaşayan 89 yaşındaki Seyit ve 64 yaşındaki Tamer Tekin kardeşler, yaşadıkları dönemde törenin olduğu bölgede, berdel adeti yüzünden evlenemediler.

Tamer Tekin, "Biz 7 kardeştik, 4 kardeşimiz salgın hastalıklar yüzünden vefat etti. Bir kardeşimiz evlendi, büyük abim evlenemedi. Eskiden aşiretin içinde berdel adeti vardı, bacımız olmadığı için evlenemedik.

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu - 1. Resim

Allah anneme kız çocuğu nasip etmedi. Evlenmek için maddi imkanımız olmadı.

Ben artık yaşlandım, tek gözlü bir evde yaşıyorum. Abim iki gözü görmüyor, onun için kardeşimin evinde kalıyor.

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu - 2. Resim

BAKICI TALEP ETTİLER

Bizim imkanımız yok garibanız, anamız babamız yok çok zor bir hayat yaşıyoruz. Kimseye yük olmak istemiyoruz.

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu - 3. Resim

Devletimizden talebimiz, bize bir bakıcı versinler.

Biri 89 diğeri 64 yaşında... Hakkarili kardeşler 'berdel' kurbanı oldu - 4. Resim

Benim abim 100 yaşında iki gözü görmüyor, benim de sol gözüm söndü artık göremiyorum. İlerde iki gözümü kaybetmekten korkuyorum" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kardelen 1 Haziran 2024 14:00

Bu güne kadar kardeşlerin durumunu kimse görmemiş mi ki hâlâ sefalet içindeler. Yazık. Orada muhtar kaymakamı belediye başkanı yok mu yaaa?

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