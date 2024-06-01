Ameliyattan yıllarca kaçtı, sonunda doktora gitti! 350 gram prostat çıkarıldı

Uzun yıllardır prostat hastası olan İlhan Tanrıver yıllardır hastalığını erteliyordu. Sonunda uzmana görünen hastandan kapalı yöntemle 350 gram ağırlığından prostat çıkartıldı. 22 yıldır hekimlik yapan Doç. Dr. Önder Çinar da ilk kez bu kadar büyük bir prostatı kapalı yöntemle çıkardıklarını belirterek, “Vakamızın ilk vaka olduğunu düşünüyorum” dedi.

Uzun yıllardır prostat hastalığı çeken ve korkudan doktora gidemeyen 64 yaşındaki İlhan Tanrıver, prostatı artık dayanılamaz büyüklüğe ulaşınca hastaneye başvurdu. Açık ameliyat olmak istemeyen Tanrıver, Ordu’da 350 gram büyüklüğündeki prostatını kapalı yöntemle tedavi ettiremedi. Yaptığı araştırmalar sonucuna Doç. Dr. Önder Çinar ile iletişime geçen Tanrıver, prostatının iyi huylu çıkması ile kapalı yöntem denilen holep tedavisi ile yarım kiloya yakın prostatından kurtuldu.

“UZUN ZAMANDIR PROSTAT HASTALIĞI VARDI AMA TEDAVİ ALMAMIŞTI”

Yarım kiloya yakın büyüklükteki prostatın açık ameliyat tercihi olduğuna değinen Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, “İlhan Bey, ‘idrar yapamama’ şikayetiyle sonda takılı şekilde polikliniğimize geldi. Uzun zamandır prostat hastalığı vardı ama tedavi almamıştı. Tetkikler sonucu testlerde hastanın PSA’sının (Prostat spesifik antijen) yüksek olduğunu gördük. Bu nedenle emar (MR) dahil tüm tetkikleri yaptık. Kendisinde ‘iyi huylu prostat’ saptadık. Hastanın rahat bir şekilde idrar yapmasını sağlamak amacıyla cerrahisini planladık. Normalde 350 gram prostat çoğu hekim için ‘açık ameliyat’ tercihidir. Günümüzdeki teknolojik gelişmeler ile birlikte, özellikle lazer teknolojisi ile holep dediğimiz idrar kanalından girerek prostatın tamamen çıkarılabildiği ve hastada herhangi bir kanama, ağrı gibi durumların ortaya çıkmadığı cerrahi yapılabiliyor. Bu cerrahi ile birlikte hasta, hastanede uzun süre yatmak zorunda kalmıyor. Genelde 1 gece gözetim altında kalan hasta, taburcu ediliyor” dedi.

“BU BÜYÜKLÜKTE BİR CERRAHİ YAPILDIĞINI HATIRLAMIYORUM”

Vaka için uyguladıkları kapalı yöntem ameliyatın tıp açısından da çok önemli olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çinar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hastamız bize geldiğinde 350 gram prostatı vardı. Kendisi ile tüm tedavi seçeneklerini konuştuk. Açık ameliyatı da konuştuk ama endoskopik kapalı cerrahi olmak istedi. Kapalı cerrahi yaptığımız için hastada herhangi bir uzun süre sonda kalmasına, diren konmasına veya hastane yatışına gerek kalmadı. Ameliyat yapalı 2 gün oldu ve hastamızı sağlıklı şekilde taburcu edeceğiz. Prostat, yaşla birlikte artıyor. 50 yaşın üstünde idrar yapmada sıkıntı yaşayanların düzenli muayene olmasını beklemekteyiz. Yıllık kontrollerde prostat erken dönemde saptanabiliyor. İlhan Bey'in sıkıntısı idrar yapamamayla ilgiliydi. Ayrıca idrarda kanama da yaşanıyordu. Güzel bir cerrahi uyguladık. Ameliyat sonrası bir sıkıntı olmadı. 2002’de tıp fakültesinden mezun oldum. 22 yıllık hekimim. 2012’den beri uzmanım. 16 yıldır üroloji camiasının içindeyim. Bu büyüklükte 350 gramlık prostat ameliyatını açık yöntemle yaptığımız olmuştur. Yılda belki açık ameliyat yaptığımız 1-2 hasta denk gelebilir. Kapalı yöntemle bölgemizde bu büyüklükte bir cerrahi yapıldığını hatırlamıyorum. Bugüne kadar yapılan prostat operasyonlarında kapalı yöntemle 350 gram büyüklüğünde bir prostat çıkarılmadığını düşünüyorum. Bununla ilgili de vakamızın ilk vaka olduğunu düşünüyorum. Büyük prostatları, prostatın büyüklüğünden bağımsız kapalı yöntemle yapmak mümkün. Holep cerrahisi, diğer cerrahi yöntemler ile eşit başarı oranına sahip. Bu yüzden prostatı büyük olan ve cerrahiden korkan hastalarımıza kapalı yöntemle ameliyat yapılabileceğini hatırlatmak istiyorum.”

“350 GRAM BÜYÜKLÜĞÜNDE PROSTAT ÇIKARTTILAR, SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM”

Ameliyatının çok iyi geçtiğini belirten hasta İlhan Tanrıver ise “Uzun yıllardır prostatım olmasına rağmen korkudan doktora gitmedim. Ne kadar büyük olduğunu da bilmiyordum. En sonunda hastaneye gidince prostatımın çok büyük olduğunu söylediler. Açık ameliyat önerdiler. Dalında uzman bir kişinin tedaviyi başarılı bir şekilde yapabileceğini söylediler. Araştırmalarım sonucu Doç. Dr. Önder Çinar’ı buldum. Onlarca hastanın kendisinden övgüyle bahsettiğini görünce randevu alarak Samsun’a geldim. Konforlu bir ameliyat istedim. Açık ameliyat istemedim. Prostatım çok büyük olduğu için kapalı yöntem adına önemli bir operasyondu. Ameliyatın ardından şükürler olsun gayet iyiyim. Benden kapalı yöntemle 350 gram büyüklüğünde prostat çıkarttılar. Önceden sıkışıklık hissediyordum. Ameliyatın ardından hiçbir sıkıntı hissetmiyorum. Bir ağrı, sızı ya da kanamam olmadı. Gayet konforlu bir ameliyat geçirdim. Ordu’da da kapalı ameliyat olmak istedim ama bana herkesin bu yöntemle ameliyat edemeyeceğini söylediler. Doktorumu Samsun’da buldum ve sağlığıma kavuştum” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Önder Çinar, prostatların çok büyümemesi için özellikle orta yaştan itibaren erkeklerin yılda en az bir kez prostat muayenesine gitmesinin hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.