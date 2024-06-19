Tatil için geldiği Manavgat’ta boğularak can verdi

Arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a gezmeye gelen 30 yaşındaki Ramazan Pekdurmaz, serinlemek için girdiği Manavgat ırmağında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Pekdurmaz’ın ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

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Feci olay Antalya’da yaşandı. Manavgat’a tatil için gelen Ramazan Pekdurmaz canından oldu, ölüm haberi sevenlerini kahretti.

AKINTIYA KAPILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet etmekte olan Ramazan Pekdurmaz bayram tatilinde arkadaşlarıyla beraber Manavgat a gezmeye geldi. Dün akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi'nde Çakıl olarak bilinen Gökmenli mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ramazan Pekdurmaz (30) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Ramazan Pekdurmaz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.