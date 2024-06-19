Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tatil için geldiği Manavgat’ta boğularak can verdi

Tatil için geldiği Manavgat’ta boğularak can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tatil için geldiği Manavgat’ta boğularak can verdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arkadaşlarıyla birlikte Manavgat'a gezmeye gelen 30 yaşındaki Ramazan Pekdurmaz, serinlemek için girdiği Manavgat ırmağında hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Pekdurmaz’ın ölümü sevenlerini hüzne boğdu.

Feci olay Antalya’da yaşandı. Manavgat’a tatil için gelen Ramazan Pekdurmaz canından oldu, ölüm haberi sevenlerini kahretti.

AKINTIYA KAPILDI, HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Konya'da ikamet etmekte olan Ramazan Pekdurmaz bayram tatilinde arkadaşlarıyla beraber Manavgat a gezmeye geldi. Dün akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi'nde Çakıl olarak bilinen Gökmenli mevkiinde arkadaşlarıyla birlikte ırmağa giren Ramazan Pekdurmaz (30) akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Tatil için geldiği Manavgat’ta boğularak can verdi - 1. Resim

Ramazan Pekdurmaz'ın cenazesi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TFF Süper Lig transfer sezonu 24 Haziran'da başlayacakRize'de Jandarma Üsteğmen Aydın Samet Ekşi eşinin ölümü sonrasında tutuklandı! Evlilikteki detay kahretti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Üvey baba dehşet saçtı! Oğluyla kavga eden çocuğu bıçaklayarak öldürdü - GündemÜvey baba dehşet saçtıBakan Yumaklı: Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı - GündemSaatler süren yangın kontrol altındaOtogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecek - GündemOtogar mescidinde şüpheli ölüm! Her şeyi otopsi çözecekBabasına yapılan silahlı saldırıda ölen 16 yaşındaki Muhammet'in cenaze namazını dayısı kıldırdı - GündemSilahlı saldırı babasınaydı! Cenazede hüzünlendiren detayTürkiye'nin en sıcak kenti! Termometreler 50 dereceyi gösterdi - GündemTermometreler 50 dereceyi gösterdiBakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması! "Soruşturmadan rahatsız olanların yaptığı eleştiriler haksız" - GündemBakan Tunç'tan 'Diamond Tema' açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...