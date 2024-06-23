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Tatilciler Bodrum'u çöplüğe çevirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tatilciler Bodrum&#039;u çöplüğe çevirdi

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bayram tatilini Bodrum'da geçiren turistler gitti geriye 7 bin 800 ton çöpleri kaldı. 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışması yapan belediye ekipleri tatil süresince yüzde 33 artışla günde 200 ton bahçe atığı topladı. 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bayram tatili nedeniyle nüfus patlaması yaşandı. Arefe günü Bodrum'a 250 bin araç girişi olurken, ilçenin nüfusu 1 milyonu aştı. 9 gün boyunca bayram tatilini doya doya yaşayan yerli turist Bodrum'dan ayrıldı. Bayram tatilinin son gününde sahiller çöplerle doldu.

Çöpleri sahillere atan vatandaşlar ise 'pes' dedirtti. Özellikle Gümbet Plajı'nda, sahil şeridinin belli bir bölümünde plastik şişeler ve içki şişeleri başta olmak üzere torbalar dolusu çöpler dikkatlerden kaçmadı.

Tatilciler Bodrum'u çöplüğe çevirdi - 1. Resim

ÇÖPLER GÜNDEN GÜNE ARTTI

Çöpleri toplamak için Bodrum Belediyesi seferber oldu. Ekipler bayram tatili süresince ilçede 340 personel ve 169 araçla temizlik çalışmaları yaptı.

Bayram öncesinde günde ortalama 150 ton bahçe atığı toplayan ekipler, bayram tatili süresince yüzde 33 artışla günde 200 ton bahçe atığı topladı. Kurban Bayramı'nın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 800 ton bahçe atığı toplandı.

Tatilciler Bodrum'u çöplüğe çevirdi - 2. Resim

Ekipler bayram öncesi günde ortalama 690 ton evsel atık toplarken, bayram tatili süresince yüzde 40 artışla 975 ton evsel atık topladı. Bayramın birinci ve dördüncü günleri arasında toplam 3 bin 900 ton evsel atık toplandı.

Tatilciler Bodrum'u çöplüğe çevirdi - 3. Resim

9 günlük bayram tatili süresince ise yaklaşık 7 bin 800 ton çöp toplandığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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