Tatile gidecekler dikkat! Rezervasyon uyarısı geldi: "10 binlik tatili 8 bine buldum" diyene inanmayın

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, sahte rezervasyonlar nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Turizmci Bülent Kaya, sosyal medyada dolaşan sahte tatil ilanlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek, "'10 binlik tatili 8 bine buldum' diyene inanmayın" uyarısını yaptı.

Turizmin gözde ilçelerinden Bodrum'da temmuz ayının ikinci haftasında başlayan yoğunlukla birlikte, sahte rezervasyon kaynaklı dolandırıcılık olayları yeniden gündeme geldi. Tatil için Bodrum'a gelen birçok turist, internet üzerinden yaptıkları otel ve villa rezervasyonlarının sahte olduğunu öğrenince mağduriyet yaşıyor.

"SAHTE İLANLAR CİDDİ MAĞDURİYETLERE YOL AÇIYOR"

Bodrum'da otel sahibi olan Bülent Kaya, sosyal medyada dolaşan sahte tatil ilanlarının ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirterek, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kaya, "10 bin TL'lik tatili 8 bine bulduğunu sananlar kandırılıyor. Otelin kapısına geldiklerinde rezervasyonları olmadığını öğreniyorlar. Sonra da ne yazık ki yapılacak pek bir şey kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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"EN AZINDAN İŞLETMEYİ ARAYIP FİRMAYI SORUN"

Temmuz ayının genel doluluğunun fena olmadığını söyleyen Kaya, özellikle sosyal medya reklamlarıyla 'çok ucuza tatil' vaadinde bulunan kişi ve platformlara karşı vatandaşların temkinli olması gerektiğinin altını çizdi. Kaya, "İnsanlar sorgulamadan ödeme yapıyor. Sonra dolandırıldığını fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor. En azından işletmeyi arayıp 'Sizinle çalışan bir firma mı?' diye sormak bir telefon kadar kolay. Ama yapılmıyor" diye konuştu.