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“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” sözü gerçek oldu! Kara yılana nasihat verdiği anlar gülümsetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” sözü gerçek oldu! Kara yılana nasihat verdiği anlar gülümsetti
Yılanlar, Doğa, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da ‘Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer'in insanların yaşam alanında yakaladığı yılanı, nasihat vererek doğaya bıraktığı anlar gülümsetti. Başer’in "Karayılan sen zararlı değilsin ama insanlar senden daha tehlikeli" sözleri de tebessüm ettirdi.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yeraltı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Yer altı canlılarından özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başladı. 

KARA YILANI YAKALADI

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan ve haşere ilaçlama işi yapan Kemal Başer de insanların yaşam alanına giren karayılanı yakaladı. Bölgede 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Başer'in karayılan hakkında bilgi verdiği anlar ve doğaya saldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

“Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır” sözü gerçek oldu! Kara yılana nasihat verdiği anlar gülümsetti - 1. Resim

“İNSANLAR SENDEN DAHA TEHLİKELİ”

Yılancı Kemal'in karayılanı doğaya bıraktığı esnada, "Karayılan sen zararlı değilsin ama insanlar senden daha tehlikeli" demesi tebessüm ettirdi. Doğaya bırakılan karayılan bir süre sonra gözden kayboldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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