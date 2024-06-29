Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor

Elazığ’ın Gezin bölgesinde 3 metreyi aşkın boyuyla inşaat alanında bekleyen yılan, paniğe neden oldu. Devasa yılanın hareket ettiğini görenler nereye kaçacaklarını bilemedi.

Bir yılan neredeyse tüm köyün yanmasına neden olacaktı

Bir yılan neredeyse tüm köyün yanmasına neden olacaktı

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü.

PANİĞE YOL AÇTI

İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

KARŞILAŞANLAR ŞOKE OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarlaya görülen 2 metrelik yılanı görenler şoke oldu. İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda yılan görüldü. Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.