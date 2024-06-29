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Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Gezin bölgesinde 3 metreyi aşkın boyuyla inşaat alanında bekleyen yılan, paniğe neden oldu. Devasa yılanın hareket ettiğini görenler nereye kaçacaklarını bilemedi.

Gezin bölgesinde bulunan inşaat alanında çalışan işçiler, binanın alt tarafında kıvrılmış vaziyette bekleyen 3 metreyi aşkın boyuyla siyah bir yılan gördü. 

Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - 1. Resim

PANİĞE YOL AÇTI

İlk başlarda hareketsiz duran yılanın, canlı olup olmadığını, üzerine kum dökerek öğrenmeye çalışan işçiler, devasa yılanın hareket etmesi ile paniğe kapıldı. Bulunduğu yerden süzülen yılan daha sonra gözden kayboldu.

Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - 2. Resim

KARŞILAŞANLAR ŞOKE OLDU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Bursa'nın İznik ilçesinde bir tarlaya görülen 2 metrelik yılanı görenler şoke oldu. İznik ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde bir tarlada 2 metre uzunluğunda yılan görüldü. Vatandaşlar 2 metre uzunluğundaki dev yılanı cep telefonu ile görüntüledi.

Yolunu kaybeden yılan inşaat alanına girdi: Gören inanamıyor, boyu 3 metreyi aşıyor - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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