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Tavanı çöken Kur’an kursunda faciaya ramak kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tavanı çöken Kur’an kursunda faciaya ramak kaldı
Yaralılar, Kaza, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'da bulunan bir Kur'an kursunda üstlerine alçı tavan düşen iki çocuk yaralandı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Feci olay, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde bulunan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kur'an Kursu'nda meydana geldi. 

Tavanı çöken Kur’an kursunda faciaya ramak kaldı - 1. Resim

ALÇI TAVAN KOPARAK DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursundaki bir sınıfta alçı tavanın koparak düşmesi neticesinde ismi öğrenilemeyen iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kur'an kursuna gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulundu.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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