TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yunanistan'a müftü tepkisi! "Bu dayatmadan derhal vazgeçin"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına sert tepki gösterdi. Atina yönetiminin Batı Trakya Türklerinin din özgürlüğüne müdahale ettiğini belirten Kurtulmuş, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının itirazlarına rağmen Gümülcine ve İskeçe'ye müftü atamasına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından Atina yönetimine tepki gösteren Kurtulmuş, söz konusu uygulamanın din özgürlüğüne ve azınlık haklarına aykırı olduğunu belirterek seçilmiş müftülerin tanınması çağrısında bulundu.

"TÜRK VARLIĞINI İNKÂR EDEN SİYASETİN YENİ BİR HALKASI"

Yunanistan'ın müftü atamalarını eleştiren Kurtulmuş, bu kararın Batı Trakya Türklerinin inançlarını özgürce yaşama hakkına müdahale olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'de 'sözde müftüler' dayatması, Batı Trakya Türklerinin din özgürlüğüne, Müslüman kimliğine ve inançlarını özgürce yaşama hakkına yönelik açık bir müdahaledir. Bu kabul edilemez uygulama, Yunanistan yönetiminin on yıllardır sürdürdüğü, Türk varlığını inkâr eden baskıcı siyasetin yeni bir halkasıdır."

TBMM Başkanı Kurtulmuştan Yunanistana müftü tepkisi! Bu dayatmadan derhal vazgeçin

"NE HUKUKA NE DE DEMOKRASİYE SIĞAR"

Dinî temsilcilerin devlet tarafından belirlenmesine karşı çıkan Kurtulmuş, Batı Trakya Türk azınlığının kendi temsilcilerini seçme hakkının tartışmaya açık olmadığını vurguladı.

Kurtulmuş, "Bir toplumun, ibadetlerini ve dini temsilcilerini devlet eliyle belirlemeye kalkışmak, ne hukuka ne de demokrasinin temel ilkelerine sığar" değerlendirmesinde bulundu.

Konunun yalnızca Batı Trakya Türklerini ilgilendirmediğini ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının kendi dini temsilcilerini seçme hakkı tartışmaya açık değildir. Bu hakka yönelik her türlü müdahale, yalnızca soydaşlarımızın değil, insan haklarına ve din özgürlüğüne saygı duyan herkesin ortak meselesidir. Temel hak ve özgürlüklerden söz edenlerin, Batı Trakya'da yaşanan bu açık haksızlık karşısında sessiz kalmaması gerekir."

YUNANİSTAN'A LOZAN ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yunanistan'ın Lozan Barış Antlaşması'ndan doğan yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirterek Atina yönetimine doğrudan çağrıda bulundu.

Kurtulmuş, "Yunanistan'ı, Lozan Barış Antlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine riayet etmeye, Batı Trakya Türklerinin iradesine saygı göstermeye, seçilmiş müftüleri tanımaya ve bu kabul edilemez uygulamalardan derhal vazgeçmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçilmiş müftülerin meşruiyetinin herhangi bir dayatmayla ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Kurtulmuş, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye olarak soydaşlarımızın kimliklerini, inançlarını ve haklarını koruma mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız."

TBMM Başkanı Kurtulmuştan Yunanistana müftü tepkisi! Bu dayatmadan derhal vazgeçin

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı da Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe'ye gerçekleştirdiği müftü atamalarına ilişkin 24 Ekim'de yazılı açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığının uluslararası anlaşmalarla güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerini göz ardı ettiği belirtilmişti.

Bakanlık, Yunanistan makamlarını azınlığın seçtiği müftüleri tanımaya ve devlet tarafından atanan müftüleri dayatma girişimlerinden vazgeçmeye çağırmıştı.

BATI TRAKYA'DA MÜFTÜLÜK TARTIŞMASI

Yunanistan hükümeti, Batı Trakya Türk azınlığının itirazlarına rağmen 22 Ekim'de Gümülcine ve İskeçe müftülüklerine yeni atamalar gerçekleştirdi.

Yunanistan Resmî Gazetesi'nde yayımlanan kararnameyle Bilal Kara Halil Gümülcine Müftülüğüne, Şükrü Şerif Damatoğlu ise İskeçe Müftülüğüne atandı. Her iki ismin görev süresi beş yıl olarak belirlendi.

Batı Trakya Türk azınlığı, müftülerin devlet tarafından atanmasına karşı çıkarak dinî temsilcilerini kendilerinin seçmesi gerektiğini savunuyor. Yunanistan'ın atama uygulaması ise uzun yıllardır Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlık konularından biri olmayı sürdürüyor.

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