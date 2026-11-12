Üç serum verilmesinin ardından kalbi duran ve entübe edilerek hastaneye kaldırılan AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un şikâyeti üzerine açılan davada karar çıktı. Yanlış tedavi iddiasıyla yargılanan doktor Ali Akçay ve acil tıp teknikeri Şevval Öcal hapis cezasına çarptırılırken, hastane müdürü Mehmet Avcıküçük beraat etti.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un hastanede gördüğü tedavinin ardından entübe edilmesiyle ilgili yargılamada karar açıklandı.

Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar acil tıp teknikeri Şevval Öcal ile doktor Ali Akçay ve avukatlar katılırken, müşteki eski AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük ise salonda yer almadı.

DOKTOR BERAAT İSTEDİ, TEKNİKER SAVUNMASINI TEKRARLADI

Mahkeme başkanı, bu celse dosyayı karar bağlayacaklarını bildirerek sanık Akçay'a söz verdi. Akçay, "Sistemsel bir sorun olduğu için burada benimle alakalı bir problem yoktur. Beraatimi talep ederim" dedi.

Tedavi için hastaneye gitti, entübe edildi: AK Partili İsmail Ok'un davasında karar

Söz verilen acil tıp teknikeri sanık Öcal ise ifadelerini tekrar ettiğini bildirerek beraatini talep etti.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ali Akçay'a 'taksirle yaralama' suçundan 8 ay 22 gün hapis cezası verirken diğer sanık Şevval Öcal'a da ‘taksirle yaralama' suçundan takdir indirimiyle 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme, her iki sanığın da sabıkasının bulunmamasını dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hastane müdürü sanık Mehmet Avcıküçük'ün ise beraatine hükmedildi.

Tedavi için hastaneye gitti, entübe edildi: AK Partili İsmail Ok'un davasında karar

ÜÇ SERUMUN ARDINDAN KALBİ DURMUŞTU

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, vücut kırgınlığını gideren serum, takviye ve vitamin almak için 30 Eylül'de eşi Nesrin Ok ile birlikte Ankara'daki Özel Koru Hastanesi'ne gitti. Acil serviste Prof. Dr. Ali Akçay, İsmail Ok'a müdahale ederek, art arda üç serum verdi.

Serumun bitmesi ile kalbi duran İsmail Ok, burada solunum cihazına bağlanarak entübe edildi. MR sonucunda beyninde ödem olduğu belirlenen Ok, 7 saatin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Uygulanan tedavi sonucunda iyileşen Ok, Ali Akçay ve ilgili hemşire ile sağlık çalışanlarından şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Akçay hakkında ‘kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Akçay'ın yanlış ilaç verdiğini kabul etmesi ve Ok'a ait tedavi kayıtlarını sistemden sildiği tespiti de yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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