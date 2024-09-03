Teğmenlerin hareketi Alparslan Türkeş'in "komitacılık" sözlerini hatırlattı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin bitmesinin ardından bazı teğmenlerin bir araya gelip kılıçlarını çekerek sloganı atması sosyal medyanın gündemine oturdu. Pek çok sosyal medya kullanıcısı, kendisi de emekli bir asker olan Alparslan Türkeş'in İttihat Terakki'ye dair "komitacılık" sözleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreni tartışmaları siyasi partilerin açıklamaları başta olmak üzere tartışmaları da beraberinde getirdi.

Mezun olan bazı teğmenlerin, bir araya gelip mezuniyet töreni bittiği halde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyerek sloganı atması, bu sloganı da kılıçları çekerek yapmaları gündem oldu.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasıyla gelen yoğun tepkiler askerler hakkında tahkikat başlatıldığı iddialarına da sebep olmuş, Millî Savunma Bakanlığı, herhangi bir incelemenin söz konusu olmadığını açıklamıştı.

KOMİTACILIK OLARAK YORUMLANDI

Sosyal medyayı ikiye bölen görüntülerin ardından sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu hareketi "komitacılık" olarak yorumladı.

Teğmenlere destek veren profillerin, İttihad ve Terakki liderleriyle yemin eden teğmenlerin fotoğrafları birlikte paylaşmaları da bu tartışmaları körükledi.

Komitacılık tartışması da kendisi de emekli bir asker olan, Alparslan Türkeş'in İttihad ve Terakki hakkındaki sözlerini akıllara getirdi.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu sözleri içeren videoyu paylaştı.

Alparslan Türkeş "Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdir" diyerek yaptığı konuşmanın ilgili bölümünde şunları söylüyordu:

"İttihad ve Terakki'nin yönetime gelmesinden, (1908) 1918'e kadar Anadolu da işgâle uğramıştır, Anadolu da tehlikededir. İşte İttihat Terakkî, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Cemal Paşa. "Efendim, çok vatanseverdiler, çok dürüsttüler. Hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi." Ama komitacıydılar! Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdir. Bize akıllı, ileriyi gören devlet adamı lâzım."

Alparslan Türkeş

İTTİHAT VE TERAKKİ HAKKINDA SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Vaktiyle Alparslan Türkeş'in İttihad ve Terakki hakkında videosunun ortaya çıkması gündem olmuştu.

Türkeş'in tarihi konulara da temas ettiği o konuşmasındaki sözleri şöyleydi:

"Başka çok misaller var. İttihat Terakkî fırkası var yakın tarihimizde. Enver Paşalar var, Talat Paşalar var, Cemal Paşalar var.

"OSMANLI DEVLETİNİ YIKTIKTAN SONRA NEYE YARAR?"

Birçokları, 'Efendim, bunlar çok beğenilir. Efendim, çok dürüst adamlardır.Doğru adamlardır, şöyle adamlardır. Bak, Enver Paşa gitti Türkistan'da şehit oldu." Ama koca Osmanlı devletini yıktıktan sonra neye yarar?!

1908'de geldi, İttihat Terakkî iktidâr oldu. Onlar iktidâr olduğu zaman Arnavutluk Osmanlı devletine bağlıdır.

"BİZE AKILLI, İLERİYİ GÖREN DEVLET ADAMI LÂZIM"

Osmanlı devletinin sınırları Adriyatik denizindedir. Rumeli bizim elimizdedir; Selanik, efendim, Manastır, Niş, Kosova, hepsi bizim idâremizdedir. Libya ve Çad bizdedir. Yani sınırımızın bir ucu Afrika'nın ortasında ekvator çizgisindedir. Arabistan, Yemen bizdedir. Yani Osmanlı devletinin bir ucu Hint okyanusundadır 1908'de. On sene sonra 1918'de hepsi gitmiştir, Anadolu da işgâle uğramıştır, Anadolu da tehlikededir. İşte İttihat Terakkî, işte Enver Paşa, işte Talat Paşa, işte Cemal Paşa. "Efendim, çok vatanseverdiler, çok dürüsttüler. Hırsız değillerdi, bilmem ne değillerdi." Ama komitacıydılar! Komitacılıkla devlet adamlığı farklı şeylerdir. Bize akıllı, ileriyi gören devlet adamı lâzım.

"BU MÜCÂDELE ÇOK MERHAMETSİZDİR"

Milletini tanıyan, tarihini bilen kudretli devlet adamı lâzım. Kudretli insanlar olarak yetişmeliyiz. Bu dünya bir arenadır, bir yarışma arenası, bir mücâdele arenasıdır ve bu mücâdele çok merhametsizdir. Güçsüz olan, ayak altına düşene kimse merhamet etmiyor."