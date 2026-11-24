Geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, bu kararını hazmedemeyen muhalefet kanadının iddialarına cevap verdi. AK Parti'ye geçme gerekçesini de anlatan Yüceer; siyasi tercihinin tehdit, korku veya kişisel ikbal beklentisiyle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda; AK Parti'ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'e rozetlerini takmıştı.

Muhalefet kanadı bu transferleri hazmedemezken, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığınca haftalık olağan İl Yürütme ve İl Yönetim Kurulu toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti’ye katılma kararının arkasındaki gerekçeleri anlattı.

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"TEHDİT, KORKU VE KİŞİSEL İKBAL BEKLENTİM YOK"

Son dönemde kararıyla ilgili çeşitli iddiaların gündeme geldiğini belirten Yüceer, siyasi tercihinin tehdit, korku veya kişisel ikbal beklentisiyle ilgisinin bulunmadığını söyledi.

Kararının kişisel hesaplaşma, kırgınlık veya herhangi bir kavganın sonucu olmadığını ifade eden Yüceer, siyasi kararların eleştirilebileceğini ancak arkasındaki iradenin farklı senaryolarla açıklanmasını doğru bulmadığını dile getirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den muhalefetin çirkin iddialarına cevap

Yüceer, kararının temelinde Tekirdağ'a daha fazla hizmet etme hedefinin bulunduğunu vurgulayarak, "Bu kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuz, bir büyükşehir belediye başkanı olarak Tekirdağ’ımıza daha fazla hizmet getirebilmek, vatandaşlarımızın taleplerini daha hızlı karşılayabilmek ve şehrimizin önünü açabilmek." diye konuştu.

Tekirdağ'ın altyapı, içme suyu, ulaşım, tarım, sanayi ve çevre alanlarında çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Yüceer, merkezi yönetimle daha güçlü işbirliği içerisinde bu sorunların üstesinden gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'den muhalefetin çirkin iddialarına cevap

Siyaseti makam ve unvandan ibaret görmediğini ifade eden Yüceer, millete karşı sorumluluğun esas olduğunu belirterek, kendilerine verilen yetkiyi en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi. Yüceer, belediyeye yönelik iddialara da değinerek, hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.

Belediyedeki açık ihale oranının yüzde 99'a ulaştığını aktaran Yüceer, doğrudan temin oranının ise göreve geldiklerinde yüzde 6 seviyesindeyken yüzde 2,5'e gerilediğini belirtti.

Herhangi bir yanlışlık veya eksiklik tespit edilmesi durumunda gerekli teftiş ve savcılık başvurularını yaptıklarını ifade eden Yüceer, "Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken bizde yüzde 99. Doğrudan temin oranımız ise göreve geldiğimizde yüzde 6 seviyesindeydi, şu anda yüzde 2,5'lere düşmüş durumda." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: ANADOLU AJANSI

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