Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Yol ayrımı kararının gerekçesi olarak parti içindeki çıkar kavgalarını işaret eden Yüceer, "Bugün itibarıyla üyesi olduğum Yeni Parti’den istifa ediyorum. Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" dedi.

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Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararının gerekçesi olarak parti içerisindeki kişisel çıkar hesaplarını, kongre sürecinde yaşanan tartışmaları ve siyasi nezaketin zedelenmesini gösteren Yüceer, "Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

'PARTİ İÇİNDEKİ ÇIKAR KAVGASINI' İŞARET ETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, yaptığı açıklamayla üyesi olduğu Yeni Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Yüceer, kararının arkasında parti içerisindeki kişisel çıkar hesapları, kongre sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve yıllardır birlikte mücadele ettiği yol arkadaşları arasındaki dayanışmanın zarar görmesinin bulunduğunu belirtti.

Hasta olduğu dönemde gerçekleştirilen il kongresinde kurultay delegeliği üzerinden yaşanan tartışmalara tepki gösteren Yüceer, kendisinin kurultay delegesi listesine dahi yazılmamasını kabul edilebilir bulmadığını ifade etti.

Meselenin yalnızca delege listesi olmadığını vurgulayan Yüceer, yıllarca birlikte mücadele ettiği insanlara gösterilmesi gereken saygı ve siyasi nezaketin önemine dikkat çekti.

"Ben siyaseti koltuk hesabı yapmak için yapmadım" ifadelerini kullanan Yüceer, kişisel ikbal ve makam mücadelelerinin ortak değerlerin önüne geçtiğini belirterek, bu anlayışın içerisinde yer almayacağını kaydetti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in sosyal medya paylaşımı / Kaynak: X hesabı

"BEKLEYEN HİZMET SORUNLARI VAR"

İstifa kararının ardından önceliğinin Tekirdağ’a hizmet etmek olduğunu vurgulayan Yüceer, kentin 11 ilçesinde vatandaşların altyapı, yol, su ve sosyal destek başta olmak üzere çözüm bekleyen talepleri bulunduğunu ifade etti.

"BAŞIMIZ DİK"

Yüceer, açıklamasını, "Biz başımız dik, alnımız açık, hemşerilerimize karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yolumuza devam edeceğiz. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğim" sözleriyle tamamladı.

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CANDAN YÜCEER KİMDİR?

Candan Yüceer 4 Mayıs 1973 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk siyasetçi ve hekimdir. TBMM 24., 25., 26 ve 27. Dönem Tekirdağ Milletvekili oldu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Candan Yüceer, Ankara, Samsun, Çerkezköy ve Tekirdağ'da hekim olarak görev yaptı. Çerkezköy CUMOK Kurucu Başkanlığı, Türkiye CUMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, Çerkezköy Atatürkçü Düşünce Derneği Üyeliği ve Yöneticiliği, Kadınlar El Ele Derneği Üyeliği, Tabip Odası Üyeliği görevlerinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer

24, 25, 26 ve 27. Dönemde Tekirdağ Milletvekili seçildi. 3 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı yaptı. Türkiye genelinde AMATEM ve ÇEMATEM'leri ziyaret ederek Madde bağımlılığı ile mücadele ve çocuk haklarına ilişkin çalışmalar yürüttü. CHP Kadın ve Çocuk Hakları İzleme ve İnceleme Komisyonu Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliği yaptı. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili görevini yürüttü. Yüceer, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimlerinde yer almayacağını ifade etti.

Candan Yüceer 16 Ekim 2023 tarihinde ise Süleymanpaşa ilçesinde merkez ofisini açarak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığını resmen belirtti.

10 Ocak 2024'te parti meclisi onayıyla 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayı olmuştur.

Op. Dr. Kamil Yüceer ile evli olan Candan Yüceer, iki çocuk annesidir.

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