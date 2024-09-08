Tekirdağ'da bir düğün kan gölüne döndü! Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'da bir düğünde yaşanan kavga sonrası düğün kan gölüne döndü. Silahların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, Kurtdere Mahallesi'nde düzenlenen bir düğünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle A.D. (58) ile E.A. (32) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada A.D., E.A. ile B.D. (53) ruhsatsız tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, E.A. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı.